***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı konumundaki Akdemir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs (COVID-19) salgınının yaratmış olduğu olumsuz etkiler neticesinde üretim yaptığı firmaların siparişlerini tamamen iptal etmesi ve başka sipariş alınamaması sebebiyle 01.04.2020 tarihinden itibaren üretimin durdurulmasına ve ortaya çıkacak atıl işgücü tespitinin yapılarak Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunun yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833941BIST