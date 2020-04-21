***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2020 14:21
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı konumundaki Akdemir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs (COVID-19) salgınının yaratmış olduğu etkiler neticesinde 01.04.2020 tarihinde fabrika üretiminin tamamen durdurulmasına karar verildiğini açıklamıştık. Mevcut durumda Akdemir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından sipariş durumu ve operasyonların devamlılığı değerlendirilerek üretime iki vardiya olacak şekilde başlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839556
BIST
17:1397.876
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -1.070,35
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
17:136,9798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0407
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
17:137,5894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0512
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6019
En Düşük
7,5188
17:13376,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,60
|Açılış
|: 376,88
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|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|4.201.002
|% 10,00
|
|PETUN
|19,05
|116.871.554
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|30.431.921
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|81.238.353
|% 9,98
|
|ERSU
|4,08
|18.832.044
|% 9,97
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|QNBFL
|115,20
|27.760.815
|% -6,72
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|ECILC
|4,87
|815.316.235
|% 7,74
|
|GARAN
|8,23
|545.669.277
|% -1,91
|
|ASELS
|27,10
|539.130.191
|% -1,09
|
|ISFIN
|3,35
|487.470.298
|% 1,21
|
|THYAO
|10,48
|486.296.403
|% -1,50
|
|ODAS
|1,66
|464.152.040
|% 3,11
|
|ECILC
|4,87
|815.316.235
|% 7,74
|
|ISFIN
|3,35
|487.470.298
|% 1,21
|
|GUSGR
|2,82
|290.710.452
|% 2,55
|
|GSRAY
|2,54
|259.296.188
|% 9,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5794
|8,6224
|% -0,25
|
|Frank
|7,1853
|7,2286
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8560
|1,8653
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|-12,74
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.476
|-7,80
|
|Tam
|2.481
|2.541
|-19,40
|
|Yarım
|1.209
|1.240
|-3,90
|
|Çeyrek
|606
|620
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|14,72
|14,76
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|-0,12
|
|B. Petrol
|20,01
|20,01
|-5,56
|
Seans Raporu
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