***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı konumundaki Akdemir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs (COVID-19) salgınının yaratmış olduğu etkiler neticesinde 01.04.2020 tarihinde fabrika üretiminin tamamen durdurulmasına karar verildiğini açıklamıştık. Mevcut durumda Akdemir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından sipariş durumu ve operasyonların devamlılığı değerlendirilerek üretime iki vardiya olacak şekilde başlanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839556BIST