***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2020 18:10
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle önemli ekonomik etkiler yaşanmaktadır. Ülkemizde de bu ekonomik etkilerin hafif atlatılması adına çeşitli destekler ve çalışmalar yapılmaktadır. Güncel durumda inşaat sektöründe yaşanan hareketlenme sektörün ana sarf malzemelerinden olan inşaat çeliğine de ilgiyi artırmaktadır. Ekonomik ve sektörel gelişmeleri her zaman yakından takip ederek gerekli aksiyonları, yerinde ve zamanında alma gayreti içerisinde olduk. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu'nun 22.06.2020 tarih ve 21 nolu tolantısında Ülkemizdeki mevcut ham çelik üretimindeki ortalama %3,5 olan payımızı yaklaşık %7'ye yükselterek Sektördeki yerimizi güçlendirmek ve büyüyerek ciromuzu artırmak adına Çelikhane üretim kapasitemizi iki katı olacak şekilde 1.400.000 ton/yıl'dan 2.800.000 ton/yıl'a çıkarılması için teknik proje çalışmaları ve diğer araştırmaların yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852359
BIST
18:05115.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.578,16
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
18:056,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8650
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|Önceki Kapanış
|: 6,8670
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6,8592
En Düşük
6,8327
18:057,7147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0616
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
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7,7163
En Düşük
7,6418
18:05386,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,57
|Açılış
|: 386,58
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
388,05
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|ENKAI
|6,49
|145.201.192
|% 10,00
|
|DERAS
|6,38
|49.368.023
|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
|19.566.886
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|558.253.022
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|89.114.427
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,01
|331.275.850
|% -7,38
|
|TSGYO
|3,39
|25.139.819
|% -7,38
|
|SNPAM
|7,31
|17.406.377
|% -7,23
|
|NIBAS
|9,00
|18.281.304
|% -6,05
|
|SONME
|7,06
|5.878.458
|% -5,49
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|HALKB
|6,45
|1.403.905.726
|% 5,56
|
|THYAO
|12,58
|1.362.179.113
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|KARSN
|2,55
|656.346.232
|% 9,91
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|KRDMD
|2,91
|775.747.320
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5026
|8,5453
|% 0,89
|
|Frank
|7,1934
|7,2367
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8190
|1,8281
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|13,18
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.511
|2.525
|38,90
|
|Tam
|2.576
|2.589
|37,90
|
|Yarım
|1.255
|1.267
|19,50
|
|Çeyrek
|630
|634
|9,70
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,05
|
|B. Petrol
|42,75
|42,75
|0,56
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Seans Raporu
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