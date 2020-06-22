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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.06.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tüm dünyayı etkisi altına alan  Corona Virüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle önemli ekonomik etkiler yaşanmaktadır. Ülkemizde de bu ekonomik etkilerin hafif atlatılması adına çeşitli destekler ve çalışmalar yapılmaktadır. Güncel durumda inşaat sektöründe yaşanan hareketlenme  sektörün ana sarf malzemelerinden olan inşaat çeliğine de ilgiyi artırmaktadır.   Ekonomik ve sektörel gelişmeleri her zaman yakından takip ederek gerekli aksiyonları,  yerinde ve zamanında alma gayreti içerisinde olduk. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu'nun 22.06.2020 tarih ve 21 nolu tolantısında Ülkemizdeki mevcut ham çelik üretimindeki ortalama %3,5 olan payımızı yaklaşık %7'ye yükselterek Sektördeki yerimizi güçlendirmek ve büyüyerek ciromuzu artırmak adına Çelikhane üretim kapasitemizi iki katı olacak şekilde 1.400.000 ton/yıl'dan 2.800.000 ton/yıl'a çıkarılması için teknik proje çalışmaları ve diğer araştırmaların yapılmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852359


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