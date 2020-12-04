***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2020 08:56
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı (Ticari) Mehmet GÜRDAL 03.12.2020 tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891304
BIST
18:051.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.336
En Düşük
1.316
18:057,8067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0349
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,8112
En Düşük
7,7649
18:059,4936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0467
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
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9,4936
En Düşük
9,4232
18:05461,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,04
|Açılış
|: 461,35
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
462,78
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|34,98
|27.871.601
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.477.204
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|937.581
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|344.552.297
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.918.556
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.207.235
|% -9,99
|
|SAFKR
|16,68
|138.043.591
|% -9,54
|
|KLMSN
|20,14
|30.950.775
|% -8,37
|
|RODRG
|14,00
|7.274.289
|% -8,08
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|GARAN
|9,20
|2.857.017.223
|% -0,22
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,65
|2.421.657.913
|% 1,15
|
|PETKM
|4,26
|1.979.911.552
|% 0,71
|
|THYAO
|12,19
|1.345.899.367
|% -0,49
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,65
|2.421.657.913
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,17
|1.046.223.813
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.979.911.552
|% 0,71
|
|GARAN
|9,20
|2.857.017.223
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8019
|7,8036
|% 0,41
|
|Euro
|9,4802
|9,4921
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,4631
|10,5155
|% 0,37
|
|Frank
|8,7260
|8,7786
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0746
|2,0850
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-1,66
|
|Altın Gr.
|461
|462
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,00
|
|B. Petrol
|49,66
|49,66
|0,95
|