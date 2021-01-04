***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2021 14:04
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
% 58,13 oran ile Şirketimiz ana pay sahiplerinden Şahin - Koç Çelik Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafından 04.01.2020 alınan karar neticesinde "Sermaye Avansı" olarak transfer edilen 435.419.600 TL Şirketimiz banka hesaplarına girmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896636
BIST
18:051.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:057,4193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0106
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
18:059,1082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0335
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:05462,77
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 9,79
|Açılış
|: 462,77
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
463,35
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.213.008
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.293.876
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|27.246.417
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|460.035
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.742.560
|% -10,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.856.304.434
|% -9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.910.250
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.935.883
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|926.862
|% -9,83
|
|EKGYO
|2,35
|2.268.655.856
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,45
|1.856.304.434
|% -9,99
|
|KOZAL
|106,30
|1.421.824.753
|% 9,93
|
|GARAN
|10,32
|1.408.972.293
|% -0,48
|
|SISE
|7,38
|1.193.177.450
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,35
|2.268.655.856
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,55
|771.753.559
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,07
|909.350.815
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,93
|691.433.799
|% 5,78
|
|TSKB
|1,80
|429.835.008
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4108
|7,4193
|% -0,14
|
|Euro
|9,0973
|9,1082
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,0430
|10,0934
|% -0,83
|
|Frank
|8,3806
|8,4310
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9700
|1,9799
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,64
|
|Altın Gr.
|463
|463
|10,12
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,27
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,27
|
|B. Petrol
|52,22
|52,22
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında