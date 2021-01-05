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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.01.2021 19:44



***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

04.01.2021 TARİHLİ SAAT 14:04:13 ÖZEL DURUM AÇIKLAMAMIZA İLİŞKİN DÜZELTMEDİR
04.01.2021 tarihli açıklamamızda "Yönetim Kurulu tarafından 04.01.2020 tarihinde alınan karar neticesinde" cümlesinde tarih sehven 2021 yerine 2020 yazılmıştır.  Açıklamamızın düzeltilmiş şekli aşağıdaki gibidir.
% 58,13 oran ile Şirketimiz ana pay sahiplerinden Şahin - Koç Çelik Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafından 04.01.2021 tarihinde alınan karar neticesinde "Sermaye Avansı" olarak transfer edilen 435.419.600 TL Şirketimiz banka hesaplarına girmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897253


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Gümüş.Ons 27,47 27,51 0,22  
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