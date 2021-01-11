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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.01.2021 14:44



***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

29.01.2020 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamıza konu izdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. halka arz çalışmalarına ilişkin, açıklama yapılmasının akabinde çalışmalara başlanmış olup çalışma çeşitli yönleri ile detaylı olarak devam etmiştir. Ancak Ocak ayı sonunda yapılan açıklamamızın ardından Mart ayında pandemi sürecinin yarattığı etki ve Ekim ayında İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle çalışmaların hem seyri değişmiş hem de uzaktan çalışma nedeniyle süreç yavaşlamıştır. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka arzı halihazırda gündemimizdedir. Bu konuya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup henüz bağlayıcı karar alınmamasına karşın, çalışmaların hızlandırılması adına aracı kurumlarla görüşmeler yapılmaktadır.    İzdemir Enerji Eletrik Üretim A.Ş.'nin halka arzına ilişkin önemli gelişmeler olması halinde kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900034


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