***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2021 14:44
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.01.2020 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamıza konu izdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. halka arz çalışmalarına ilişkin, açıklama yapılmasının akabinde çalışmalara başlanmış olup çalışma çeşitli yönleri ile detaylı olarak devam etmiştir. Ancak Ocak ayı sonunda yapılan açıklamamızın ardından Mart ayında pandemi sürecinin yarattığı etki ve Ekim ayında İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle çalışmaların hem seyri değişmiş hem de uzaktan çalışma nedeniyle süreç yavaşlamıştır. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka arzı halihazırda gündemimizdedir. Bu konuya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup henüz bağlayıcı karar alınmamasına karşın, çalışmaların hızlandırılması adına aracı kurumlarla görüşmeler yapılmaktadır. İzdemir Enerji Eletrik Üretim A.Ş.'nin halka arzına ilişkin önemli gelişmeler olması halinde kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900034
BIST
15:501.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,77
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:507,4471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0739
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:509,0618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0362
|Açılış
|: 9,0450
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|Önceki Kapanış
|: 9,0000
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9,1437
En Düşük
8,9378
15:50441,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,22
|Açılış
|: 441,34
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:50
|FROTO
|148,50
|218.249.045
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.651.263
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.143.433
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.561
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.829.619
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,40
|2.660.550.270
|% 2,86
|
|EKGYO
|2,54
|1.307.885.485
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|954.820.219
|% 2,48
|
|TCELL
|17,07
|857.955.161
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,29
|790.316.889
|% 5,56
|
|SKBNK
|1,65
|954.820.219
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.307.885.485
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,69
|522.082.206
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,40
|443.605.018
|% 0,29
|
|PETKM
|5,31
|680.839.662
|% 0,95
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4423
|7,4471
|% 1,00
|
|Euro
|9,0538
|9,0618
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,0038
|10,0540
|% 0,33
|
|Frank
|8,3236
|8,3737
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9772
|1,9872
|% 0,91
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-4,83
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.971
|-42,00
|
|Tam
|2.917
|2.991
|-32,74
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-15,83
|
|Çeyrek
|707
|723
|-7,92
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,88
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
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16:05CMBTN
Yüzde 9.97 oranında artışla 419.20 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 685 adet işlem
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16:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, GARAN, ISCTR
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16:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, TKFEN, KOZAL
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16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 06 artarak (% 0.37 ) 1, 388
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16:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, SUMAS, INVEO, UZERB, YBTAS, TURGG, TKURU, ISBIR, VAKFN, CMENT