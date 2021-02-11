***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.01.2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamızda İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka arzına ilişkin çalışmaların devam etmekte olduğu, henüz bağlayıcı karar alınmamasına karşın, çalışmaların hızlandırılması adına aracı kurumlarla görüşmeler yapıldığı belirtilmişti. Bu kapsamda İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile "Halka Arz Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri Verilmesine İlişkin Yetkilendirme Sözleşmesi" imzalamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909116BIST