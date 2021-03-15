***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









lişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar% 58,13 oranda ana pay sahibimiz olan Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş.'nin Şirketimiz bedelli sermaye artırım sürecinde, rüçhan haklarının tamamını kullandığı tarafımıza bildirilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918213BIST