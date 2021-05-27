***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2021 16:56
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.06.2020 tarihli özel durum açıklamamızda Yönetim Kurulu'nun 22.06.2020 tarih ve 21 nolu toplantısında Ülkemizdeki mevcut ham çelik üretimindeki ortalama %3,5 olan payımızı yaklaşık %7'ye yükselterek Sektördeki yerimizi güçlendirmek ve büyüyerek ciromuzu artırmak adına Çelikhane üretim kapasitemizi iki katı olacak şekilde 1.400.000 ton/yıl'dan 2.800.000 ton/yıl'a çıkarılması için teknik proje çalışmaları ve diğer araştırmaların yapılmasına karar verildiği kamuoyunun bilgilerinie sunulmuştu. Bu kapsamda, Çelikhane üretim kapasitemizi iki katı olacak şekilde 1.400.000 ton/yıl'dan 2.800.000 ton/yıl'a çıkarılması için teknik proje çalışmaları tamamlanmış olup yatırımın ana ekipmanlarına ilişkin ön sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Şirketimiz faaliyetleri rutin seyrinde devam etmektedir. Şirketimiz ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) üzerinden yapılan açıklamaların takip edilmesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938439
BIST
18:051.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,03
|Açılış
|: 1.427
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 515,72
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519,86
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,19
|25.344.278
|% 10,00
|
|SRVGY
|82,60
|24.924.133
|% 9,99
|
|TUCLK
|10,72
|66.297.091
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.663.176
|% 9,95
|
|ISBIR
|7.829,80
|3.324.482
|% 8,45
|
|KUTPO
|44,56
|124.325.356
|% -9,98
|
|ISGSY
|12,28
|62.911.728
|% -9,97
|
|GEDZA
|45,78
|44.859.004
|% -9,97
|
|METUR
|26,78
|30.088.120
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|56.203.452
|% -9,88
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|SAHOL
|8,44
|890.970.125
|% -0,35
|
|EREGL
|18,86
|692.222.137
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|418.188.608
|% -0,53
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|KARSN
|4,68
|515.403.127
|% -3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5386
|8,5440
|% 1,04
|
|Euro
|10,4237
|10,4377
|% 1,18
|
|Sterlin
|12,0535
|12,1140
|% 1,25
|
|Frank
|9,4657
|9,5227
|% 0,93
|
|Riyal
|2,2667
|2,2781
|% 0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-5,77
|
|Altın Gr.
|518
|518
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,08
|
|B. Petrol
|68,95
|68,95
|0,22
|