***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.06.2020 tarihli özel durum açıklamamızda Yönetim Kurulu'nun 22.06.2020 tarih ve 21 nolu toplantısında Ülkemizdeki mevcut ham çelik üretimindeki ortalama %3,5 olan payımızı yaklaşık %7'ye yükselterek Sektördeki yerimizi güçlendirmek ve büyüyerek ciromuzu artırmak adına Çelikhane üretim kapasitemizi iki katı olacak şekilde 1.400.000 ton/yıl'dan 2.800.000 ton/yıl'a çıkarılması için teknik proje çalışmaları ve diğer araştırmaların yapılmasına karar verildiği kamuoyunun bilgilerinie sunulmuştu. Bu kapsamda, Çelikhane üretim kapasitemizi iki katı olacak şekilde 1.400.000 ton/yıl'dan 2.800.000 ton/yıl'a çıkarılması için teknik proje çalışmaları tamamlanmış olup yatırımın ana ekipmanlarına ilişkin ön sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Şirketimiz faaliyetleri rutin seyrinde devam etmektedir. Şirketimiz ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) üzerinden yapılan açıklamaların takip edilmesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938439BIST