***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2021 16:38
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2021 tarih ve 18 nolu toplantısında,
02.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Halil ŞAHİN'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Nuri ŞAHİN'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939631
BIST
17:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,03
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:058,6081
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0891
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:0510,5105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1018
|Açılış
|: 10,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:05526,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,51
|Açılış
|: 526,07
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:05
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.683.031
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.308.390
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.582.166
|% -10,00
|
|DARDL
|19,00
|27.830.614
|% -9,44
|
|IZFAS
|6,64
|15.350.042
|% -9,41
|
|METUR
|25,10
|35.545.071
|% -9,06
|
|TUCLK
|12,09
|89.778.031
|% -7,43
|
|SASA
|36,08
|1.489.230.313
|% 6,43
|
|THYAO
|13,65
|1.327.936.720
|% 1,19
|
|GARAN
|8,08
|1.170.918.521
|% -0,25
|
|PETKM
|6,40
|757.477.623
|% 2,73
|
|TUPRS
|101,50
|751.488.809
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,21
|594.112.159
|% 0,00
|
|ODAS
|2,16
|348.503.133
|% 3,85
|
|GARAN
|8,08
|1.170.918.521
|% -0,25
|
|PETKM
|6,40
|757.477.623
|% 2,73
|
|TSKB
|1,38
|140.940.009
|% 1,47
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6056
|8,6081
|% 1,05
|
|Euro
|10,5041
|10,5105
|% 0,98
|
|Sterlin
|12,1424
|12,2033
|% 1,03
|
|Frank
|9,5226
|9,5800
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2847
|2,2962
|% 0,88
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|2,83
|
|Altın Gr.
|528
|528
|7,45
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.534
|44,00
|
|Tam
|3.477
|3.564
|54,99
|
|Yarım
|1.680
|1.724
|26,60
|
|Çeyrek
|843
|862
|13,29
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,94
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,11
|
|B. Petrol
|70,68
|70,68
|0,43
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:18FORMT
Yüzde 4.92 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 361, 216 adet işlem
-
17:17YKGYO
Yüzde 9.05 oranında artışla 6.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 080, 801 adet işlem
-
17:16BEYAZ
Yüzde 7.09 oranında artışla 10.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 930, 817 adet işlem
-
17:15XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 13, 669.00 milyon TL de
-
17:15OSTIM
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 795, 596 adet işlem