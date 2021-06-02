***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2021 tarih ve 18 nolu toplantısında,02.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Halil ŞAHİN'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Nuri ŞAHİN'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939631BIST