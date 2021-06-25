***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.02.2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamızda İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka arzına ilişkin çalışmaların devam etmekte olduğu, henüz bağlayıcı karar alınmamasına karşın, çalışmaların hızlandırılması adına İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin,Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile "Halka Arz Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri Verilmesine İlişkin Yetkilendirme Sözleşmesi" imzaladığı belirtilmişti. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25.06.2021 tarihli toplantısında danışman aracı kurum olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)'nın değerlendirmesi de dikkate alınarak, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. finansal tabloları ve güncellenen mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirmeler ile halka arza ilişkin mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka arzı için gerekli şartların oluşmadığına ve bu sebeple söz konusu halka arz'dan şartların daha uygun olduğu bir dönemde yapılmak üzere şu an için vazgeçilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944260BIST