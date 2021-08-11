***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2021 18:28
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.08.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile çelikhane yatırımına ilişkin ön sözleşme görüşmelerinin tamamlandığını, 2 ay içinde başlayacak olan yatırımın 100 milyon USD tutarında gerçekleşmesi ve 2023 yılı ikinci çeyrek sonuna kadar tamamlanması planlanmakta olduğunu belirtmiştik.
Yatırıma ilişkin ana ekipman tedariki konusunda önceki açıklamamızda belirttiğimiz iki anlaşmaya ilaveten son olarak
Elektrik Ark Ocağı kurulumu için BADISCHE STAHL ENGINEERING GMBH firması ile 10 milyon 300 bin EUR bedel ile anlaşma sağlanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957367
BIST
18:051.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 33,59
|Açılış
|: 1.420
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|Önceki Kapanış
|: 1.411
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1.448
En Düşük
1.420
18:058,5415
En Yüksek
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|: -0,97%
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|Açılış
|: 8,5750
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|Önceki Kapanış
|: 8,6530
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8,6352
En Düşük
8,5068
18:0510,0826
En Yüksek
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|: -0,55%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 10,1400
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10,0195
18:05481,96
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|Açılış
|: 481,96
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|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|6,82
|27.929.925
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|4.030.184
|% 9,98
|
|BASGZ
|18,20
|193.646.408
|% 9,97
|
|BAGFS
|18,14
|4.876.227
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|150.154.402
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|158.677.588
|% -9,98
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.107.385
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.640.204
|% -9,88
|
|KUYAS
|2,52
|42.878.014
|% -8,70
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|TUPRS
|98,30
|993.671.093
|% 1,87
|
|EREGL
|19,77
|814.394.859
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|GLYHO
|2,24
|191.018.610
|% -1,75
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5398
|8,5415
|% -0,97
|
|Euro
|10,0642
|10,0826
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,7819
|11,8410
|% -1,18
|
|Frank
|9,2299
|9,2855
|% -0,95
|
|Riyal
|2,2760
|2,2874
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|1,41
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,23
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,38
|71,38
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
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17:57BASGZ
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