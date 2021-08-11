***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.08.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile çelikhane yatırımına ilişkin ön sözleşme görüşmelerinin tamamlandığını, 2 ay içinde başlayacak olan yatırımın 100 milyon USD tutarında gerçekleşmesi ve 2023 yılı ikinci çeyrek sonuna kadar tamamlanması planlanmakta olduğunu belirtmiştik.Yatırıma ilişkin ana ekipman tedariki konusunda önceki açıklamamızda belirttiğimiz iki anlaşmaya ilaveten son olarakElektrik Ark Ocağı kurulumu için BADISCHE STAHL ENGINEERING GMBH firması ile 10 milyon 300 bin EUR bedel ile anlaşma sağlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957367BIST