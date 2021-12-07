***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2021 16:08
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'ndan (MESS) 07.12.2021 tarihi itibarıyla Şirketimize ulaşan yazıya göre Türk Metal Sendikası ile 12.10.2021 tarihinde başlayan grup toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin 60 günlük yasal süresi kapsamında, Türk Metal Sendikası ile beşinci ve son görüşme bugün gerçekleşmiş olup anlaşma sağlanamadığından aynı tarih itibarıyla "Uyuşmazlık Tutanağı" imzalanarak arabuluculuk sürecine girilmiştir. İlgili sendikalar arasında görüşmelere devam edilmektedir. Sürece ilişkin gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981593
BIST
17:011.982
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 54,21
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.983
En Düşük
1.943
17:0113,6753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1223
|Açılış
|: 13,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
17:0115,3844
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,1954
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
17:01781,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -7,79
|Açılış
|: 781,49
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler17:01
|INTEM
|66,00
|40.210.112
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|6.521.593
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.564.406
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|524.908.052
|% -9,80
|
|ISBTR
|46.000,90
|468.006
|% -9,80
|
|SISE
|14,67
|4.035.662.151
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,79
|2.673.313.298
|% 5,27
|
|GARAN
|11,87
|2.387.849.501
|% 0,25
|
|ASELS
|23,14
|1.949.590.705
|% 2,66
|
|THYAO
|19,30
|1.708.009.263
|% 3,26
|
|SISE
|14,67
|4.035.662.151
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,79
|2.673.313.298
|% 5,27
|
|YKBNK
|3,55
|988.997.510
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,41
|593.063.827
|% 1,26
|
|KLGYO
|2,21
|524.908.052
|% -9,80
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6656
|13,6753
|% -0,89
|
|Euro
|15,3684
|15,3844
|% -1,25
|
|Sterlin
|18,0517
|18,1423
|% -1,01
|
|Frank
|14,7144
|14,8030
|% -0,91
|
|Riyal
|3,6387
|3,6569
|% -0,76
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,41
|
|Altın Gr.
|780
|781
|-8,72
|
|Cumhuriyet
|5.172
|5.250
|-52,00
|
|Tam
|5.147
|5.277
|-51,93
|
|Yarım
|2.488
|2.553
|-25,12
|
|Çeyrek
|1.248
|1.276
|-12,56
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|1,69
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
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17:15DOAS
Yüzde 6.00 oranında artışla 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 265, 806 adet işlem
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17:14XU100
Endeks 1, 982 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 81 üstünde . İşlem hacmi 34, 012.00 milyon TL de
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17:14TUCLK
Yüzde 6.70 oranında artışla 19.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 687, 516 adet işlem
-
17:13PEKGY
Yüzde 9.57 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 338, 196 adet işlem
-
17:11JANTS
Yüzde 7.31 oranında artışla 73.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 051, 627 adet işlem