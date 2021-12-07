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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.12.2021 16:08
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Üyesi bulunduğumuz Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'ndan (MESS) 07.12.2021 tarihi itibarıyla Şirketimize ulaşan yazıya göre Türk Metal Sendikası ile 12.10.2021 tarihinde başlayan grup toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin 60 günlük yasal süresi kapsamında, Türk Metal Sendikası ile beşinci ve son görüşme bugün gerçekleşmiş olup anlaşma sağlanamadığından aynı tarih itibarıyla "Uyuşmazlık Tutanağı" imzalanarak arabuluculuk sürecine girilmiştir. İlgili sendikalar arasında görüşmelere devam edilmektedir. Sürece ilişkin gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981593


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