***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2022 12:12
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sirketimiz Yonetim Kurulunun 12.01.2022 tarih ve 04 nolu toplantısında, Şirketimiz Fabrika Müdürü Hasan ACAR'ın İcra Kurulu Üyeliği'ne atanmasına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992961
BIST
13:342.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 20,54
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
13:3413,8445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0376
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
13:3415,7404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0407
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7517
En Düşük
15,5761
13:34807,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,07
|Açılış
|: 807,65
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler13:34
|DOBUR
|118,80
|20.804.296
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|13.745.441
|% 9,97
|
|EMNIS
|23,90
|965.273
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|773.320
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|156.839.613
|% 9,88
|
|BASCM
|9,73
|100.537
|% -8,98
|
|KRSTL
|4,32
|51.808.538
|% -5,05
|
|GEDZA
|20,08
|24.901.379
|% -4,83
|
|CELHA
|8,44
|11.033.150
|% -4,63
|
|MIATK
|33,20
|14.452.364
|% -4,05
|
|KRDMD
|12,76
|3.680.141.996
|% 0,95
|
|SISE
|15,38
|2.227.922.760
|% 4,20
|
|THYAO
|27,10
|1.673.937.377
|% 0,74
|
|EREGL
|31,86
|1.487.666.962
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,80
|871.170.958
|% 1,33
|
|KRDMD
|12,76
|3.680.141.996
|% 0,95
|
|YKBNK
|3,80
|871.170.958
|% 1,33
|
|SISE
|15,38
|2.227.922.760
|% 4,20
|
|PETKM
|9,65
|680.274.121
|% 2,12
|
|EKGYO
|2,39
|167.775.679
|% 0,84
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8359
|13,8445
|% 0,27
|
|Euro
|15,7176
|15,7404
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,7772
|18,8714
|% 0,14
|
|Frank
|14,9135
|15,0033
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6714
|3,6898
|% 0,18
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-6,33
|
|Altın Gr.
|809
|809
|0,05
|
|Cumhuriyet
|5.369
|5.450
|39,00
|
|Tam
|5.341
|5.476
|41,37
|
|Yarım
|2.581
|2.649
|20,01
|
|Çeyrek
|1.295
|1.325
|10,01
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,01
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|-0,03
|