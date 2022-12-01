***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2022 16:07
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye ve uluslararası alanda geçerli teknik ve çevre standartlarına uygun olarak en son teknoloji ile kurulmuş ve 370 MW üretim gücüne sahip olan, ürettiği elektrik enerjisini, çevreye saygılı, sürekli, güvenilir ve kaliteli bir şekilde ulusal iletim şebekesine veren, Şirketimizin %85,44 oranla bağlı ortaklığı konumunda olan İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nca yapılan değerlendirmeler sonucunda 01/12/2022 tarihinde (Bugün), İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. şirket paylarının halka arz edilmesine ve bu çerçevede gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir. Halka arz süreci kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusu gönderilmiştir. Halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile ayrıca paylaşılacaktır. Saygılarımızla, İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083573
BIST
16:105.060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 81,87
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
16:1018,6388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
16:1019,5287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1312
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5287
En Düşük
19,3596
16:101.069,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,64
|Açılış
|: 1.069,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.070,51
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler16:08
|YGYO
|1,76
|25.830.097
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|258.447.789
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|52.405.927
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|EUYO
|4,60
|7.968.547
|% -6,31
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|GSRAY
|7,14
|275.730.473
|% -5,56
|
|THYAO
|124,80
|6.931.711.097
|% 4,00
|
|KRDMD
|15,30
|5.158.347.496
|% 3,87
|
|SISE
|39,84
|4.073.548.531
|% 1,89
|
|EREGL
|42,92
|4.032.383.439
|% 0,61
|
|PETKM
|18,15
|3.677.405.608
|% 1,45
|
|EKGYO
|7,27
|2.526.490.042
|% 5,52
|
|SKBNK
|2,73
|951.241.692
|% 0,74
|
|KRDMD
|15,30
|5.158.347.496
|% 3,87
|
|ISCTR
|10,73
|2.989.470.719
|% 3,57
|
|YKBNK
|11,86
|3.028.081.618
|% -1,58
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6326
|18,6399
|% 0,04
|
|Euro
|19,5062
|19,5200
|% 0,63
|
|Sterlin
|22,6424
|22,7560
|% 1,12
|
|Frank
|19,6422
|19,7605
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% -0,02
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|14,75
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.070
|9,41
|
|Cumhuriyet
|7.109
|7.217
|104,00
|
|Tam
|7.142
|7.199
|44,00
|
|Yarım
|3.464
|3.520
|22,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.759
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|0,04
|
|B. Petrol
|87,86
|87,86
|0,89
|
Seans Raporu
16:08
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16:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, YKBNK, ASELS
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16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 84 artarak (% 1.39 ) 4, 431
-
16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YGYO, KLNMA, BRLSM, NIBAS, TETMT, ALFAS, KOZAA, SNICA, GENIL, YYAPI
-
16:23
IHAAS, SAYAS, GOLTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:23
KENT, AYGAZ, BJKAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında