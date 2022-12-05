***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









racı Kuruluş olarak ‘'GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'' yetkilendirilmiş olup "Halka Arz Aracılık Yetki Sözleşmesi" 05.12.2022 (Bugün) tarihinde imzalanmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084357BIST