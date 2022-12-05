***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2022 16:16
racı Kuruluş olarak ‘'GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'' yetkilendirilmiş olup "Halka Arz Aracılık Yetki Sözleşmesi" 05.12.2022 (Bugün) tarihinde imzalanmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084357
BIST
17:304.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 17,62
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:3018,6362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
17:3019,6948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0655
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
17:301.072,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,78
|Açılış
|: 1.072,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.071,97
BIST En Aktif Hisseler17:28
|GLBMD
|12,87
|44.127.685
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.899.779
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|102.081.239
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|303.140.308
|% 9,99
|
|SASA
|108,00
|741.378.146
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|368.518.415
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|105.599.124
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|76.670.533
|% -9,97
|
|PRDGS
|12,74
|79.956.500
|% -9,96
|
|THYAO
|139,70
|12.832.245.525
|% 8,89
|
|EREGL
|42,72
|11.821.580.906
|% 3,14
|
|KRDMD
|16,23
|7.814.874.285
|% 9,96
|
|ASELS
|49,68
|5.082.082.996
|% 5,61
|
|EKGYO
|7,20
|3.934.720.650
|% 0,84
|
|EKGYO
|7,20
|3.934.720.650
|% 0,84
|
|KRDMD
|16,23
|7.814.874.285
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,21
|2.951.676.861
|% -2,20
|
|EREGL
|42,72
|11.821.580.906
|% 3,14
|
|ADESE
|1,85
|426.802.218
|% 9,47
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6227
|18,6362
|% 0,01
|
|Euro
|19,6769
|19,6948
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,7490
|22,8631
|% -0,31
|
|Frank
|19,7733
|19,8924
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9408
|4,9656
|% -0,03
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-5,33
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|7.174
|7.283
|-9,00
|
|Tam
|7.203
|7.262
|-12,00
|
|Yarım
|3.493
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,70
|13,71
|-0,15
|
|B. Petrol
|87,86
|87,86
|2,29
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:43KLSYN
Yüzde 6.57 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 007, 581 adet işlem
-
17:42CLEBI
Yüzde 4.37 oranında artışla 716.90 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 026 adet işlem
-
17:41PAGYO
Yüzde 5.68 oranında artışla 28.64 lira fiyatla işlem gören hissede 746, 435 adet işlem
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 08 artarak (% 0.37 ) 4, 352
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, HEDEF, KZBGY, SNPAM, DIRIT, BIOEN, KRDMA, FRIGO, ROYAL, MERKO