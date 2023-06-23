***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.08.2021, 12.10.2021, 27.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.12.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile Çelikhane yatırım sürecimiz ile ilgili çelik konstrüksiyon bina temel ve beton işlerinin büyük oranda tamamlanmış olduğu ve makine ekipman montajlarının başladığı bildirilmişti. Devam eden yatırım sürecimize ilişkin gelinen aşamada ekipman temelleri de tamamlanmış olup makine ekipman montajları tedarik ve teslim süreçlerine bağlı olarak devam etmektedir.Daha önceki özel durum açıklamalarımızda Çelikhane yatırımımızın 2023 yılı 2. çeyrek sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edilmişti ancak piyasa koşulları, tedarik, teslim ve montaj süreçleri, neticesinde yapılan teknik planlamalar doğrultusunda yatırımın yıl sonunda tamamlanması öngörülmektedir.Şirketimiz sektördeki yerini güçlendirerek büyümek amacıyla başlattığı kapasite artışı yatırımını kararlılıkla sürdürmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161958BIST