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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.10.2020 21:26
GÜNCEL HABERLER



***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye artırımında A Grubu Rüçhan hakkı kullanım bilgisi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye artırımında A Grubu Rüçhan hakkı kullanım bilgisi girilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 375.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.500.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZDC00017 8 24,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 Nâma
B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 374.999.992 1.124.999.976,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 375.000.000 1.125.000.000,000 300,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.10.2020 tarih ve 29 nolu toplantısında
1- Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin her biri 1 (bir) Kr itibari değerde 150.000.000.000 (yüzellimilyar) paya bölünmüş 1.500.000.000 TL (BirMilyarBeşyüzmilyonTürkLirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirketimizin her biri 1 (bir) Kr itibari değerde 37.500.000.000 (otuzyedimilyarbeşyüzmilyon) adet 375.000.000 TL (ÜçyüzyetmişbeşmilyonTürkLirası) değerde olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 300 oranında 1.125.000.000 TL (BirmilyaryüzyirmibeşmilyonTürkLirası) nakit (bedelli) artırılarak, 1.500.000.000 TL (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası)'ye çıkarılmasına,
2- Arttırılan 1.125.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların, tamamının imtiyazsız B grubu pay olarak oluşturulmasına,
3- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
4- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut itibari değeri 1 Kr olan payların yeni pay alma hakları, 1 lot payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına,
5- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 60 (Altmış) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
6- Yeni Pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle 1,00 TL değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,
7- Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,
8- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885234


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