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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.04.2021 16:08



***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadili Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 375.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.500.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZDC00017 8 24,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 Nâma A Grubu, IZMD1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIZDC00019 0
B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 374.999.992 1.124.999.976,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 Nâma B Grubu, IZMDC(RÜÇHAN), TRRIZDC00027 2.488.476,051

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 375.000.000 1.125.000.000,000 300,00000 2.488.476,051

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.02.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 15.04.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 11.11.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.02.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 17.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 16.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 28.10.2020 tarihli ve 29 nolu toplantısında Şirketimizin 1.500.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 375.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 300 oranında 1.125.000.000 TL nakit (bedelli) artırılarak, 1.500.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiş, bu kapsamda hazırlanan İzahnameye ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.11.2020 tarihinde yapılan başvuru 12.02.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-1757 sayılı karar ile onaylanmıştı. 15.02.2021 tarihinde başlayan 60 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 15.04.2021 tarihinde tamamlanmış olup kalan paylar 20 ve 21 Nisan 2021 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırım sürecinde 1.122.511.523,949 TL yeni pay alma hakkını kullanan mevcut ortaklarımızdan, 5.372.494,11 TL Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan olmak üzere Şirketimize toplam 1.127.884.018,05 TL fon girişi olmuş, böylelikle sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.
Bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarih ve 12 nolu toplantısında nakit olarak artırılan 1.125.000.000,00 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 1.500.000.000,00 TL'ye yükselmiş olup sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınarak ticaret siciline tescil edilmesine karar verilmiş olup söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IZMDC ES Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930540


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