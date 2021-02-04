***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulunun 28.10.2020 tarihli ve 29 nolu toplantısında Şirketimizin 1.500.000.000 TL (bir MilyarBeşyüzmilyonTürkLirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 375.000.000 TL (ÜçyüzyetmişbeşmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 300 oranında 1.125.000.000 TL (BirmilyaryüzyirmibeşmilyonTürkLirası) nakit (bedelli) artırılarak, 1.500.000.000 TL (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası)'ye çıkarılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçla Kullanacağına İlişkin Rapor" Yönetim Kurulumuzun 10.11.2020 tarih ve 31 nolu toplantısında kabul edilerek açıklanmıştı.Yönetim Kurulu'nun 04.02.2021 tarih ve 03 nolu toplantısında Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçla Kullanacağına İlişkin Rapor'un ekteki şekli ile revize edilerek kabul edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907521BIST