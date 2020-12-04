***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.12.2020 08:57
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NURİ ŞAHİN İcra Kurulu Başkanı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici İcra Kurulu Başkanı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Ve Tüzel Kişi Temsilcisi olarak İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıŞahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., İDÇ Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Şahin Gemicilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Koç Yapı Pazarlama Turizm Denizcilik Yatçılık ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Şahin-Koç Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,
SERKAN ŞAHİN İcra Kurulu Üyesi Sanayici Yönetim Kurulu Üyesi İzdemir Enerji A.Ş. YK Üyesi Akdemir A.Ş. YK Üyesi İDÇ Liman A.Ş. YK Üyesi İDÇ Denizcilik A.Ş. YK Üyesi Şahin Gemicilik A.Ş. YK Üyesi.
HÜSEYİN BAŞTUĞ İcra Kurulu Üyesi Sanayici Yönetim Kurulu Üyesi İzdemir Enerji A.Ş. YK Üyesi Akdemir A.Ş. YK Üyesi İDÇ Liman A.Ş. YK Üyesi İDÇ Denizcilik A.Ş. YK Üyesi
SELİN ŞAHİN İcra Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını - -
FEYYAZ YAZAR Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Akdemir A.Ş.. İDÇ Liman A.Ş. ve İzdemir Enerji A.Ş. Mali Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yrd. (Mali İşler)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891305
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|INFO
|5,50
|18.477.204
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|UFUK
|16,28
|937.581
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|TSPOR
|5,07
|344.552.297
|% 9,98
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|SILVR
|5,18
|90.918.556
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|ARTI
|6,58
|1.207.235
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|SAFKR
|16,68
|138.043.591
|% -9,54
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|KLMSN
|20,14
|30.950.775
|% -8,37
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|RODRG
|14,00
|7.274.289
|% -8,08
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|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
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|GARAN
|9,20
|2.857.017.223
|% -0,22
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|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
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|DOHOL
|2,65
|2.421.657.913
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|PETKM
|4,26
|1.979.911.552
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|THYAO
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|1.345.899.367
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|TSKB
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|DOHOL
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|EKGYO
|2,17
|1.046.223.813
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|PETKM
|4,26
|1.979.911.552
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|GARAN
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|2.857.017.223
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|Dolar
|7,8024
|7,8108
|% 0,50
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|Euro
|9,4784
|9,4899
|% 0,46
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|Sterlin
|10,4676
|10,5201
|% 0,42
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|Frank
|8,7267
|8,7793
|% 0,45
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|Riyal
|2,0755
|2,0859
|% 0,46
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|Altın Ons
|1.840
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|Altın Gr.
|462
|462
|1,78
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|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
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|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
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|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
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|Çeyrek
|739
|756
|4,99
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|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|6,03
|6,03
|0,00
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|B. Petrol
|49,61
|49,61
|0,90
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