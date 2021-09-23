***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2021 16:47
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Demir çelik üretimi ve ticareti 6.000.000,00 5.400.008,14 TRY 90 Bağlı Ortaklık
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Liman işletmeciliği 23.000.000,00 22.957.097,5 TRY 99,81 Bağlı Ortaklık
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti 500.000.000,00 427.186.526,00 TRY 85,44 Bağlı Ortaklık
Enda Enerji Holding A.Ş. Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti 345.477.486,00 648.584,00 TRY 0,19 İştirak
Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti 210.000.000,00 57.249,00 TRY 0,03 İştirak
İtaş İzmir Teknopark Ticaret A.Ş. İş geliştirme faaliyetleri 200.000,00 250,00 TRY 0,13 İştirak
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Hava Yolu Taşımacılığı 1.022.997.071,00 146,741 TRY 0,000014 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965001
BIST