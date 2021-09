***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAkdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Demir çelik üretimi ve ticareti 6.000.000,00 5.400.008,14 TRY 90 Bağlı OrtaklıkİDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Liman işletmeciliği 23.000.000,00 22.957.097,5 TRY 99,81 Bağlı Ortaklıkİzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti 500.000.000,00 427.186.526,00 TRY 85,44 Bağlı OrtaklıkEnda Enerji Holding A.Ş. Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti 345.477.486,00 648.584,00 TRY 0,19 İştirakEgenda Ege Enerji Üretim A.Ş. Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti 210.000.000,00 57.249,00 TRY 0,03 İştirakİtaş İzmir Teknopark Ticaret A.Ş. İş geliştirme faaliyetleri 200.000,00 250,00 TRY 0,13 İştirakPEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Hava Yolu Taşımacılığı 1.022.997.071,00 146,741 TRY 0,000014 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965001BIST