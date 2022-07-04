***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNURİ ŞAHİN İcra Kurulu Başkanı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici İcra Kurulu Başkanı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Ve Tüzel Kişi Temsilcisi olarak İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıŞahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., İDÇ Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Şahin Gemicilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Koç Yapı Pazarlama Turizm Denizcilik Yatçılık ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Şahin-Koç Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,SERKAN ŞAHİN İcra Kurulu Üyesi Sanayici Yönetim Kurulu Üyesi İzdemir Enerji A.Ş. YK Üyesi Akdemir A.Ş. YK Üyesi İDÇ Liman A.Ş. YK Üyesi İDÇ Denizcilik A.Ş. YK Üyesi Şahin Gemicilik A.Ş. YK Üyesi.HÜSEYİN BAŞTUĞ İcra Kurulu Üyesi Sanayici Yönetim Kurulu Üyesi İzdemir Enerji A.Ş. YK Üyesi Akdemir A.Ş. YK Üyesi İDÇ Liman A.Ş. YK Üyesi İDÇ Denizcilik A.Ş. YK ÜyesiSELİN ŞAHİN İcra Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcra Kurulu Üyesi İzdemir Enerji Yönetim Kurulu ÜyesiFEYYAZ YAZAR İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Akdemir A.Ş.. İDÇ Liman A.Ş. ve İzdemir Enerji A.Ş. Mali Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yrd. (Mali İşler)HASAN ACAR İcra Kurulu Üyesi ve Fabrika Müdürü Mühendis Fabrika Müdürü Akdemir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Teknik İşler Koordinasyonundan Sorumlu MüdürSELİM ŞAHİN İcra Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını - Şahin Kömür Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İzdemir Enerji Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041315BIST