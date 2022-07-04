***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.07.2022 18:19
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NURİ ŞAHİN İcra Kurulu Başkanı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici İcra Kurulu Başkanı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Ve Tüzel Kişi Temsilcisi olarak İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıŞahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., İDÇ Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Şahin Gemicilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Koç Yapı Pazarlama Turizm Denizcilik Yatçılık ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Şahin-Koç Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,
SERKAN ŞAHİN İcra Kurulu Üyesi Sanayici Yönetim Kurulu Üyesi İzdemir Enerji A.Ş. YK Üyesi Akdemir A.Ş. YK Üyesi İDÇ Liman A.Ş. YK Üyesi İDÇ Denizcilik A.Ş. YK Üyesi Şahin Gemicilik A.Ş. YK Üyesi.
HÜSEYİN BAŞTUĞ İcra Kurulu Üyesi Sanayici Yönetim Kurulu Üyesi İzdemir Enerji A.Ş. YK Üyesi Akdemir A.Ş. YK Üyesi İDÇ Liman A.Ş. YK Üyesi İDÇ Denizcilik A.Ş. YK Üyesi
SELİN ŞAHİN İcra Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcra Kurulu Üyesi İzdemir Enerji Yönetim Kurulu Üyesi
FEYYAZ YAZAR İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Akdemir A.Ş.. İDÇ Liman A.Ş. ve İzdemir Enerji A.Ş. Mali Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yrd. (Mali İşler)
HASAN ACAR İcra Kurulu Üyesi ve Fabrika Müdürü Mühendis Fabrika Müdürü Akdemir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Teknik İşler Koordinasyonundan Sorumlu Müdür
SELİM ŞAHİN İcra Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını - Şahin Kömür Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İzdemir Enerji Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041315
BIST
18:052.406
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -37,79
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.406
18:0516,8434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0889
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8529
En Düşük
16,7215
18:0517,5714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0925
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
18:05977,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,30
|Açılış
|: 977,41
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
980,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|15,38
|513.281.810
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|10.377.932
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|40.090.278
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|36.930.789
|% 9,82
|
|KLKIM
|23,50
|141.173.677
|% 7,90
|
|LIDFA
|10,04
|43.195.695
|% -9,96
|
|CANTE
|40,00
|87.033.078
|% -9,42
|
|ARMDA
|142,00
|1.806.696
|% -7,25
|
|BALAT
|11,60
|564.799
|% -7,20
|
|MZHLD
|87,00
|21.604.755
|% -6,50
|
|THYAO
|47,68
|3.029.643.423
|% -3,29
|
|KOZAL
|196,50
|1.921.747.800
|% 5,08
|
|SISE
|21,20
|1.805.622.187
|% -0,66
|
|EREGL
|25,96
|1.324.819.989
|% -4,07
|
|KOZAA
|28,30
|1.144.284.233
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,83
|939.809.667
|% 0,71
|
|ODAS
|2,73
|463.761.832
|% -5,54
|
|YKBNK
|4,28
|540.372.407
|% -2,95
|
|TSKB
|1,98
|191.570.506
|% -3,41
|
|KRDMD
|10,67
|941.442.427
|% -5,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8243
|16,8327
|% 0,47
|
|Euro
|17,5500
|17,5678
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,3157
|20,4176
|% 0,54
|
|Frank
|17,4434
|17,5485
|% 0,31
|
|Riyal
|4,4715
|4,4939
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-5,30
|
|Altın Gr.
|977
|978
|1,54
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.527
|6.619
|29,00
|
|Yarım
|3.195
|3.237
|15,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.618
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,89
|19,93
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,07
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 2 kaybederek (% -1.59 ) 2, 613
-
17:59XU100
Endeks 2, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 24, 622.00 milyon TL de
-
17:59PENGD
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 988, 164 adet işlem
-
17:58KFEIN
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 359 adet işlem
-
17:56MZHLD
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 86.95 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 433 adet işlem