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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.08.2022 18:08
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Demir çelik üretimi ve ticareti 6.000.000,00 5.400.008,14 TRY 90 Bağlı Ortaklık
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Liman işletmeciliği 23.000.000,00 22.957.097,5 TRY 99,81 Bağlı Ortaklık
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti 500.000.000,00 427.186.526,00 TRY 85,44 Bağlı Ortaklık
Enda Enerji Holding A.Ş. Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti 345.477.486,00 648.584,00 TRY 0,19
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYAPI 1,32 70.378.109 % 10,00  
CMBTN 323,40 71.494.907 % 10,00  
SNPAM 11,00 608.344 % 10,00  
HKTM 14,64 4.074.532 % 9,99  
COSMO 32,84 3.087.513 % 9,98  
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Dolar 18,0890 18,1046 % 0,11  
Euro 18,0178 18,0364 % -0,66  
Sterlin 21,2734 21,3801 % -0,27  
Frank 18,7131 18,8258 % -0,34  
Riyal 4,8057 4,8298 % 0,10  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.736 -11,18  
Altın Gr. 1.012 1.012 -4,58  
Cumhuriyet 6.771 6.873 -56,00  
Tam 6.816 6.883 -54,00  
Yarım 3.321 3.365 -27,00  
Çeyrek 1.666 1.682 -13,00  
Gümüş.Ons 19,02 19,05 -0,01  
Gümüş Gr. 11,06 11,08 -0,01  
B. Petrol 93,24 93,24 -3,48  
Seans Raporu 17:59
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