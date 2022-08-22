***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.08.2022 18:08
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Demir çelik üretimi ve ticareti 6.000.000,00 5.400.008,14 TRY 90 Bağlı Ortaklık
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Liman işletmeciliği 23.000.000,00 22.957.097,5 TRY 99,81 Bağlı Ortaklık
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti 500.000.000,00 427.186.526,00 TRY 85,44 Bağlı Ortaklık
Enda Enerji Holding A.Ş. Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti 345.477.486,00 648.584,00 TRY 0,19
17:593.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 44,48
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
17:5918,1046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0192
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
17:5918,0364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1197
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,0267
17:591.011,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,58
|Açılış
|: 1.011,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YYAPI
|1,32
|70.378.109
|% 10,00
|
|CMBTN
|323,40
|71.494.907
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|608.344
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.074.532
|% 9,99
|
|COSMO
|32,84
|3.087.513
|% 9,98
|
|YBTAS
|25.400,00
|1.010.752
|% -9,29
|
|AZTEK
|13,32
|526.146.179
|% -8,07
|
|GZNMI
|38,08
|347.729.835
|% -7,75
|
|BRKO
|2,00
|1.527.272
|% -6,54
|
|GLRYH
|3,84
|60.849.161
|% -6,34
|
|PETKM
|12,06
|6.574.028.280
|% 3,97
|
|THYAO
|67,75
|4.873.021.080
|% -1,09
|
|AKBNK
|10,77
|3.306.257.128
|% 1,60
|
|EKGYO
|3,91
|3.031.071.310
|% 6,83
|
|SASA
|53,00
|2.967.407.992
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,91
|3.031.071.310
|% 6,83
|
|PETKM
|12,06
|6.574.028.280
|% 3,97
|
|YKBNK
|5,81
|2.841.187.110
|% 2,47
|
|AKBNK
|10,77
|3.306.257.128
|% 1,60
|
|DOHOL
|5,01
|1.349.572.692
|% 1,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0890
|18,1046
|% 0,11
|
|Euro
|18,0178
|18,0364
|% -0,66
|
|Sterlin
|21,2734
|21,3801
|% -0,27
|
|Frank
|18,7131
|18,8258
|% -0,34
|
|Riyal
|4,8057
|4,8298
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-11,18
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-4,58
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.816
|6.883
|-54,00
|
|Yarım
|3.321
|3.365
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.682
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,05
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,24
|93,24
|-3,48
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 63, 684.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde 9.24 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 085 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 513, 524 adet işlem
-
17:57TSKB
Yüzde 7.64 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 986, 058 adet işlem
-
17:56MAKIM
Yüzde 5.25 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 192, 988 adet işlem