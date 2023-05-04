***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHALİL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 17.10.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Başkanı, Akdemir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. YK Başkanı, İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Başkanı, Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş. YK Başkanı, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği YK Üyesi. Evet 3.76 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Yoktur.NURİ ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici 17.10.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve İcra Kurulu Başkanlığı İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Tüzel Kişi Temsilci olarak YK Başkanı, İzdemir Solar Enerji A.Ş. Tüzel Kişi Temsilci olarak YK Başkanı, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Başkan Yrd., Akdemir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş YK Başkan Yrd., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. YK Başkan Yrd., İDÇ Denizcilik Sanayi ve Tic. A.Ş. YK Başkan Yrd., Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. YK Üyesi. Evet 2.83 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Yoktur.AHMET BAŞTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 17.10.2005 İcrada Görevli Değil İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. YK Başkanı, Karbeyaz Çimento Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Başkanı, Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Tüzel Kişi Temsilci olarak YK Başkan Yrd., Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş. YK Başkan Yrd., Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Üyesi, Akdemir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. YK Üyesi, İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi, İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi. Evet 1.35 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMAHMUT NEDİM KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 31.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Dagi Yatırım Holding A.Ş. ve Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve İDÇ Denizcilik Sanayi ve Tic. A.Ş.?de Yönetim Kurulu üyesi Evet 3.02 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Yoktur.HAKKI CİVAN POYRAZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 03.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Makine Mühendisliği Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925116 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıCANER BAYAZIT EMİROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 17.05.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022038 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNURİ ŞAHİN İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Tüzel Kişi Temsilci olarak YK Başkanı, İzdemir Solar Enerji A.Ş. Tüzel Kişi Temsilci olarak YK Başkanı, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Başkan Yrd., Akdemir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş YK Başkan Yrd., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. YK Başkan Yrd., İDÇ Denizcilik Sanayi ve Tic. A.Ş. YK Başkan Yrd., Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. YK Üyesi.SERKAN ŞAHİN İcra Kurulu Üyesi Sanayici Yönetim Kurulu Üyesi İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. YK ve İcra Kurulu Üyesi,Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. (Tüzel Kişi Temsilci olarak ),İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de Yönetim Kurulu Üyeliği, Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ' de Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıHÜSEYİN BAŞTUĞ İcra Kurulu Üyesi Sanayici Yönetim Kurulu Üyesi İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş YK ve İcra Kurulu Üyesi., Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. ve İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiSELİN ŞAHİN İcra Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcra Kurulu Üyesi İzdemir Enerji Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi, Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyesiFEYYAZ YAZAR İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Akdemir A.Ş.. İDÇ Liman A.Ş. Mali Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yrd. (Mali İşler) ve İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür YardımcısıHASAN ACAR İcra Kurulu Üyesi ve Fabrika Müdürü Mühendis Fabrika Müdürü Akdemir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Teknik İşler Koordinasyonundan Sorumlu MüdürSELİM ŞAHİN İcra Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını - Şahin Kömür Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146934BIST