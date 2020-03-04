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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

04.03.2020 22:40
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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/03/2020
Karar Sayısı
05
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 04.03.2020
KARAR SAYISI  : 05
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II N 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenmiş, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2019 -31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun - Tarafımızca incelendiğini, - Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tabloların, kurumsal yönetim uyum raporunun, kurumsal yönetim bilgi formunun ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,  beyan ederiz. 04.03.2020 Hakkı Civan POYRAZOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
  
Halis MÜLAYİM 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Feyyaz YAZAR 
Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)
  



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824428


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Çeyrek 514 526 7,49  
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Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,00  
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