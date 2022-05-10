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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10.05.2022 19:21
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 10.05.2022
KARAR SAYISI : 16
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II N 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenmiş, 01.01.2022 - 31.03.2022 ara hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları ile ara dönem Faaliyet Raporunun - Tarafımızca incelendiğini, - Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,   beyan ederiz. 10.05.2022 Hakkı Civan POYRAZOĞLU   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı       Ahmet Hamdi GÖKDEMİR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Feyyaz YAZAR  Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028815


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