***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
09.03.2023 19:25
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Şirketimiz 2022 Yılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde hazırlanan Sürdürülebilirlik Uyum Raporu ve Beyanı ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122463
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0435
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9891
En Düşük
18,7511
17:5920,0768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0929
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,3429
En Düşük
19,8313
17:591.116,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 11,64
|Açılış
|: 1.116,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.119,36
En Düşük
1.101,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9470
|18,9661
|% 0,14
|
|Euro
|20,0622
|20,1170
|% 0,67
|
|Sterlin
|22,5294
|22,6424
|% 0,68
|
|Frank
|20,1870
|20,3086
|% 0,72
|
|Riyal
|5,0351
|5,0604
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|17,77
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|11,29
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.568
|7.634
|48,00
|
|Yarım
|3.697
|3.735
|23,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.868
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|0,06
|
|B. Petrol
|81,56
|81,56
|-1,10
|
Seans Raporu
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