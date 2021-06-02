***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.06.2021 16:42
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2021 tarih ve 18 nolu toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Civan POYRAZOĞLU'nun, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hamdi GÖKDEMİR'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet BAŞTUĞ'un Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine seçilmelerine, Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Feyyaz YAZAR'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939633
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|YKBNK
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|ODAS
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|352.518.459
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|GARAN
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|48,83
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