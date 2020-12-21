***IZMDC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
21.12.2020 09:07
***IZMDC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893975
BIST
13:251.381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -27,69
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
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1.402
En Düşük
1.379
13:257,6838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0552
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
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7,7362
En Düşük
7,6381
13:259,3338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0188
|Açılış
|: 9,3050
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 460,35
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|Önceki Kapanış
|: 461,55
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472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler13:25
|BOSSA
|15,40
|20.449.964
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|627.438
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|1.996.483
|% 10,00
|
|MARKA
|6,84
|13.268.779
|% 9,97
|
|SNKRN
|12,28
|559.059
|% 9,94
|
|RAYSG
|18,02
|11.898.515
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|784.565
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|212.508
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|238.452
|% -9,95
|
|ORMA
|10,98
|77.830
|% -8,50
|
|ASELS
|18,08
|1.296.740.576
|% 1,35
|
|TSKB
|1,89
|1.215.304.284
|% 2,72
|
|THYAO
|12,20
|1.153.889.846
|% -5,86
|
|GARAN
|9,55
|860.438.780
|% -3,24
|
|EKGYO
|2,14
|647.808.434
|% -3,17
|
|TSKB
|1,89
|1.215.304.284
|% 2,72
|
|EKGYO
|2,14
|647.808.434
|% -3,17
|
|ODAS
|4,00
|417.063.010
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,96
|285.358.663
|% -3,90
|
|THYAO
|12,20
|1.153.889.846
|% -5,86
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6806
|7,6838
|% 0,72
|
|Euro
|9,3269
|9,3338
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,0993
|10,1500
|% -1,61
|
|Frank
|8,5769
|8,6286
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0396
|2,0498
|% 0,60
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-12,35
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|-25,00
|
|Tam
|3.042
|3.122
|-21,35
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|-10,33
|
|Çeyrek
|737
|755
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,78
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,02
|
|B. Petrol
|49,37
|49,37
|-2,89
|