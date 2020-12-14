***IZMDC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.12.2020 09:14
***IZMDC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZMDC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selim Şahin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892942
BIST
12:121.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,35
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
12:127,9147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0726
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
12:129,6216
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1182
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
12:12464,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,18
|Açılış
|: 464,87
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:10
|VERTU
|10,67
|26.842.693
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,92
|489.354
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|89.334.292
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|IZMDC
|14,24
|33.669.831
|% -8,07
|
|SISE
|7,36
|1.171.265.741
|% 1,80
|
|KRVGD
|17,03
|1.095.656.803
|% 7,04
|
|THYAO
|12,67
|898.952.287
|% 2,10
|
|GARAN
|9,71
|862.257.676
|% 1,89
|
|KRDMD
|5,37
|847.795.084
|% 0,75
|
|SISE
|7,36
|1.171.265.741
|% 1,80
|
|KRDMD
|5,37
|847.795.084
|% 0,75
|
|PETKM
|4,90
|762.966.343
|% 2,30
|
|YKBNK
|3,09
|467.608.317
|% 3,00
|
|ALBRK
|1,86
|191.460.735
|% -0,53
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9108
|7,9165
|% 0,95
|
|Euro
|9,6140
|9,6207
|% 1,23
|
|Sterlin
|10,5733
|10,6263
|% 2,24
|
|Frank
|8,8853
|8,9388
|% 1,16
|
|Riyal
|2,1038
|2,1144
|% 0,93
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-13,30
|
|Altın Gr.
|465
|466
|1,77
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.073
|3.150
|-2,27
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-1,10
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|50,53
|50,53
|0,55
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:22VAKKO
Yüzde 5.49 oranında artışla 6.53 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 605, 108 adet işlem
-
12:21TMSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 13.91 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 034, 303 adet işlem
-
12:20SEKFK
Yüzde 9.90 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 428, 591 adet işlem
-
12:19XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 11, 703.00 milyon TL de
-
12:19KRVGD
Yüzde 6.91 oranında artışla 17.01 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 165, 244 adet işlem