***IZMDC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.12.2020 09:10
***IZMDC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZMDC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selim Şahin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893140
BIST
12:591.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.396
En Düşük
1.385
12:597,8333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0175
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8245
12:599,5288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0139
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5074
12:59465,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,53
|Açılış
|: 465,23
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
466,31
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler12:59
|INTEM
|22,66
|2.463.958
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|566.597
|% 9,99
|
|OZKGY
|6,06
|356.042.034
|% 9,98
|
|OZKGY
|6,06
|356.042.034
|% 9,98
|
|YAPRK
|49,60
|1.145.661
|% 9,98
|
|SELGD
|4,50
|785.561
|% -9,27
|
|BERA
|17,95
|68.706.023
|% -8,70
|
|TKURU
|220,00
|586.300
|% -7,17
|
|BASCM
|12,00
|88.021
|% -6,98
|
|KRVGD
|14,81
|319.658.934
|% -6,33
|
|HALKB
|5,57
|760.047.909
|% 4,11
|
|ODAS
|3,95
|702.206.418
|% -1,50
|
|SISE
|7,35
|657.558.233
|% 0,27
|
|VAKBN
|4,67
|443.541.401
|% 1,74
|
|TMSN
|13,50
|385.986.557
|% -2,95
|
|ODAS
|3,95
|702.206.418
|% -1,50
|
|HALKB
|5,57
|760.047.909
|% 4,11
|
|EKGYO
|2,04
|264.920.546
|% 0,49
|
|ALBRK
|1,90
|189.330.149
|% 2,15
|
|VAKBN
|4,67
|443.541.401
|% 1,74
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8312
|7,8333
|% -0,22
|
|Euro
|9,5231
|9,5288
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,4093
|10,4615
|% -0,24
|
|Frank
|8,8136
|8,8667
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0832
|2,0936
|% -0,18
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|18,14
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|14,00
|
|Tam
|3.070
|3.147
|12,67
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|6,13
|
|Çeyrek
|744
|761
|3,07
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,08
|
|B. Petrol
|50,22
|50,22
|-0,07
|