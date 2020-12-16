***IZMDC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.12.2020 09:11
***IZMDC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZMDC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selim Şahin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893301
BIST
11:561.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,71
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:567,8021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0341
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:569,5223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0111
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:56466,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,76
|Açılış
|: 466,55
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:56
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.696.034
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|IZMDC
|11,40
|92.487.410
|% -9,74
|
|RAYSG
|22,70
|10.878.698
|% -9,71
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,82
|923.110.246
|% 1,76
|
|SISE
|7,36
|867.427.948
|% 0,41
|
|TUPRS
|109,70
|600.663.789
|% 1,29
|
|YKBNK
|3,14
|534.615.158
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,50
|505.096.019
|% 1,48
|
|YKBNK
|3,14
|534.615.158
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,61
|374.510.974
|% 5,67
|
|EKGYO
|2,12
|303.881.796
|% 0,95
|
|SISE
|7,36
|867.427.948
|% 0,41
|
|ODAS
|4,06
|434.882.175
|% 1,25
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7983
|7,8021
|% -0,44
|
|Euro
|9,5181
|9,5223
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,4893
|10,5419
|% -0,16
|
|Frank
|8,7917
|8,8447
|% -0,28
|
|Riyal
|2,0711
|2,0815
|% -0,55
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|6,69
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|15,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|-5,40
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-2,61
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,07
|
|B. Petrol
|50,76
|50,76
|0,00
|
Seans Raporu
11:56
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-
12:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 35 artarak (% 1.06 ) 1, 563
-
12:11XU100
Endeks 1, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 11, 021.00 milyon TL de
-
12:10KLGYO
Yüzde 6.07 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 320, 883 adet işlem
-
12:07BANVT
Yüzde 4.44 oranında artışla 43.28 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 141 adet işlem
-
12:06XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 10, 617.00 milyon TL de