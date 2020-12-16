***IZMDC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.12.2020 15:55
***IZMDC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZMDC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selim Şahin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893436
BIST
16:431.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,97
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.399
16:437,8209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
16:439,5413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0079
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5473
En Düşük
9,4474
16:43465,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,84
|Açılış
|: 465,47
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler16:43
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.129.026
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|AVOD
|8,07
|124.673.188
|% 9,95
|
|NIBAS
|81,00
|57.491.705
|% -10,00
|
|NUGYO
|7,56
|13.693.091
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|THYAO
|12,83
|2.428.919.778
|% 1,58
|
|SISE
|7,21
|1.600.212.337
|% -1,64
|
|GARAN
|9,76
|1.574.166.599
|% 1,14
|
|ODAS
|4,08
|1.230.877.876
|% 1,75
|
|ASELS
|18,03
|1.002.751.862
|% 1,35
|
|ODAS
|4,08
|1.230.877.876
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,11
|822.115.572
|% -0,96
|
|KLGYO
|2,67
|580.862.107
|% 8,10
|
|SISE
|7,21
|1.600.212.337
|% -1,64
|
|EKGYO
|2,09
|449.511.203
|% -0,48
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8189
|7,8209
|% -0,20
|
|Euro
|9,5340
|9,5413
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,5371
|10,5899
|% 0,29
|
|Frank
|8,7980
|8,8510
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0765
|2,0869
|% -0,29
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-1,86
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.087
|3.133
|19,00
|
|Tam
|3.067
|3.147
|-13,56
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|-6,56
|
|Çeyrek
|744
|761
|-3,28
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,94
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|0,07
|
|B. Petrol
|50,61
|50,61
|-0,15
|