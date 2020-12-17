***IZMDC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.12.2020 09:16
***IZMDC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZMDC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893589
BIST
12:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,44
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.399
12:057,7513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0513
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
12:059,4899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0206
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4776
12:05468,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,69
|Açılış
|: 468,53
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler12:05
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|126.380.407
|% 9,91
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|IDGYO
|8,27
|8.759.918
|% 8,82
|
|HLGYO
|3,74
|112.754.216
|% 7,78
|
|NIBAS
|75,65
|12.256.989
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|5.630.678
|% -9,96
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|AKENR
|2,24
|171.261.970
|% 2,75
|
|AKBNK
|6,39
|165.846.958
|% 0,63
|
|AKSA
|11,94
|24.642.935
|% 1,36
|
|AEFES
|22,80
|19.531.829
|% 0,53
|
|AFYON
|4,40
|18.646.194
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,36
|488.182.527
|% -0,84
|
|KLGYO
|2,81
|288.222.100
|% 3,69
|
|ODAS
|4,01
|366.595.131
|% -1,23
|
|ALBRK
|1,99
|155.670.849
|% 2,58
|
|GARAN
|9,79
|760.905.909
|% 0,72
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7449
|7,7513
|% -0,66
|
|Euro
|9,4779
|9,4899
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,5141
|10,5669
|% 0,14
|
|Frank
|8,7511
|8,8038
|% -0,30
|
|Riyal
|2,0631
|2,0735
|% -0,54
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|13,55
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,28
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|24,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|16,85
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|8,15
|
|Çeyrek
|750
|767
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,79
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,05
|
|B. Petrol
|51,61
|51,61
|0,54
|