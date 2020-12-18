***IZMDC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.12.2020 09:14
***IZMDC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZMDC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893768
BIST
11:091.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,93
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.404
En Düşük
1.396
11:097,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0258
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6925
11:099,4779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0201
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,4341
11:09467,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,90
|Açılış
|: 467,67
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:09
|HLGYO
|4,19
|81.971.572
|% 9,97
|
|SNPAM
|25,40
|3.875.443
|% 9,96
|
|CLEBI
|118,20
|58.441.880
|% 9,95
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|699.896
|% 9,93
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|7.573.356
|% -9,98
|
|NIBAS
|68,10
|17.646.189
|% -9,98
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|KARTN
|3.165,00
|151.747.934
|% -5,26
|
|THYAO
|13,21
|802.760.019
|% 1,54
|
|PGSUS
|77,10
|569.977.107
|% 3,91
|
|EKGYO
|2,18
|533.183.019
|% 1,87
|
|GARAN
|9,75
|272.790.975
|% -0,20
|
|TCELL
|16,05
|270.415.329
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,18
|533.183.019
|% 1,87
|
|ISGYO
|2,37
|180.329.887
|% 3,49
|
|TSKB
|1,70
|107.621.280
|% 1,19
|
|THYAO
|13,21
|802.760.019
|% 1,54
|
|NTHOL
|3,82
|187.135.407
|% 5,23
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7230
|7,7285
|% 0,33
|
|Euro
|9,4721
|9,4779
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,4239
|10,4761
|% 0,10
|
|Frank
|8,7009
|8,7533
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0555
|2,0658
|% 0,41
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-5,22
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,73
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,32
|51,32
|-0,18
|