***IZMDC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.04.2022 15:59
***IZMDC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZMDC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nuri Şahin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015431
BIST
15:552.290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 38,18
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.290
En Düşük
2.264
15:5514,6867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 14,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
15:5516,1664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0515
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1489
15:55912,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,21
|Açılış
|: 912,35
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler15:53
|ARMDA
|78,10
|6.726.116
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|160.947.626
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.662.495
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|194.007.536
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|3.533.339
|% 9,92
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|KARSN
|5,71
|1.532.702.857
|% -4,36
|
|PAPIL
|19,90
|19.702.943
|% -4,05
|
|SNKRN
|29,00
|146.277
|% -3,33
|
|GARAN
|12,54
|2.460.590.597
|% 0,72
|
|THYAO
|33,32
|2.289.161.252
|% 1,65
|
|SISE
|16,17
|2.103.448.927
|% 5,20
|
|ASELS
|25,36
|2.076.780.772
|% 2,34
|
|AKBNK
|7,55
|1.878.327.860
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,47
|1.328.744.490
|% 3,35
|
|KARSN
|5,71
|1.532.702.857
|% -4,36
|
|AKBNK
|7,55
|1.878.327.860
|% 3,28
|
|GARAN
|12,54
|2.460.590.597
|% 0,72
|
|YKBNK
|4,15
|798.079.922
|% 0,97
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6834
|14,6893
|% 0,04
|
|Euro
|16,1632
|16,1759
|% -0,26
|
|Sterlin
|19,1868
|19,2830
|% -0,06
|
|Frank
|15,7909
|15,8860
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9012
|3,9208
|% -0,03
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|7,48
|
|Altın Gr.
|913
|914
|4,37
|
|Cumhuriyet
|6.052
|6.143
|30,00
|
|Tam
|6.028
|6.179
|34,25
|
|Yarım
|2.914
|2.989
|16,57
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|8,29
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,69
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,92
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:07SISE
Yüzde 5.07 oranında artışla 16.15 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 430, 094 adet işlem
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16:05SISE
Yüzde 5.20 oranında artışla 16.17 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 287, 060 adet işlem
-
16:04XU100
Endeks 2, 287 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 34, 337.00 milyon TL de
-
16:04ITTFH
Yüzde 7.30 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 358, 741 adet işlem
-
16:03ULKER
Yüzde 7.26 oranında artışla 16.69 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 181, 273 adet işlem