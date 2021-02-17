***IZMDC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
17.02.2021 09:42
***IZMDC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.'nin 15.02.2021 tarihinde başlayan % 300 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 15.04.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910251
BIST
10:311.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,77
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
10:317,0293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0363
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0600
En Düşük
6,9735
10:318,4946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0217
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5281
En Düşük
8,4397
10:31405,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,56
|Açılış
|: 405,20
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler10:31
|MERIT
|234,30
|603.557
|% 10,00
|
|SAYAS
|14,97
|21.135.214
|% 9,99
|
|SODSN
|42,36
|701.143
|% 9,97
|
|IDEAS
|32,66
|1.510.917
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,36
|13.562.242
|% 9,96
|
|BASCM
|15,57
|203.733
|% -10,00
|
|IZMDC
|4,53
|54.018.066
|% -6,79
|
|DGATE
|16,32
|13.424.614
|% -5,23
|
|INTEM
|62,55
|2.324.021
|% -4,79
|
|NIBAS
|35,96
|5.316.259
|% -4,72
|
|SASA
|42,94
|520.722.124
|% 4,27
|
|HALKB
|5,45
|382.443.361
|% 3,81
|
|SKBNK
|1,54
|360.302.716
|% 0,65
|
|KOZAL
|144,70
|358.827.388
|% -0,07
|
|GUBRF
|76,40
|306.603.609
|% -1,93
|
|SKBNK
|1,54
|360.302.716
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,49
|186.073.290
|% -0,40
|
|HALKB
|5,45
|382.443.361
|% 3,81
|
|VAKBN
|4,40
|224.757.912
|% 0,69
|
|IHLAS
|1,05
|46.832.945
|% 0,00
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0270
|7,0293
|% 0,52
|
|Euro
|8,4901
|8,4946
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,7421
|9,7910
|% 0,50
|
|Frank
|7,8430
|7,8903
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8722
|1,8816
|% 0,75
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-5,34
|
|Altın Gr.
|406
|406
|2,20
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,06
|
|B. Petrol
|63,69
|63,69
|0,34
|