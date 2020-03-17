***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:38
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829909
BIST
13:3183.607
En Yüksek
|Değişim
|: -4,87%
|| -4.281,03
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
13:316,4751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0472
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4755
En Düşük
6,4177
13:317,1548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0381
|Açılış
|: 7,1510
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1493
13:31306,43
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -7,01
|Açılış
|: 306,43
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|36.344.487
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|53.988
|% 8,11
|
|SELGD
|1,39
|184.755
|% 4,51
|
|KARTN
|283,00
|4.755.501
|% 3,70
|
|SALIX
|3,65
|5.446
|% 2,82
|
|OYLUM
|1,78
|158.990
|% -17,59
|
|AYGAZ
|8,24
|1.807.653
|% -10,92
|
|MAVI
|34,02
|1.915.144
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|2.777.170
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|321.803
|% -10,00
|
|ASELS
|21,24
|517.782.210
|% -7,33
|
|THYAO
|7,68
|457.448.943
|% -6,68
|
|GARAN
|8,04
|303.863.427
|% -1,83
|
|YKBNK
|1,97
|134.421.121
|% -2,96
|
|AKBNK
|5,85
|124.121.738
|% -2,01
|
|YKBNK
|1,97
|134.421.121
|% -2,96
|
|TSKB
|0,86
|55.695.860
|% -2,27
|
|IHLGM
|0,79
|49.725.918
|% -8,14
|
|THYAO
|7,68
|457.448.943
|% -6,68
|
|KARSN
|1,20
|57.986.272
|% -5,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8308
|7,8701
|% -0,50
|
|Frank
|6,7433
|6,7839
|% -0,33
|
|Riyal
|1,7173
|1,7259
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.473
|-42,16
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-6,65
|
|Cumhuriyet
|2.054
|2.085
|17,00
|
|Tam
|2.045
|2.098
|14,76
|
|Yarım
|989
|1.015
|7,14
|
|Çeyrek
|496
|507
|3,57
|
|Gümüş.Ons
|12,23
|12,27
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,11
|
|B. Petrol
|29,99
|29,99
|-0,06
|