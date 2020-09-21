***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2020 10:00
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875847
BIST
14:191.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,11
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
14:197,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0529
|Açılış
|: 7,6340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6113
En Düşük
7,5393
14:198,9743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0120
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
14:19472,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,60
|Açılış
|: 472,33
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler14:17
|EGPRO
|21,34
|7.147.591
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.461.075
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|7.154.017
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|729.419
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.548.931
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|489.110
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.913.804
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.931.911
|% -7,87
|
|DMSAS
|6,81
|115.916.083
|% -6,84
|
|NUGYO
|7,14
|12.308.903
|% -6,67
|
|SISE
|6,50
|779.472.103
|% 1,72
|
|KRDMD
|3,30
|741.160.605
|% 1,85
|
|RTALB
|53,10
|353.713.658
|% 4,53
|
|GARAN
|6,59
|291.943.004
|% -1,05
|
|PETKM
|4,36
|272.371.428
|% -0,91
|
|KRDMD
|3,30
|741.160.605
|% 1,85
|
|SISE
|6,50
|779.472.103
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,75
|147.562.818
|% -1,69
|
|DOHOL
|2,33
|177.244.029
|% 0,43
|
|IHLAS
|1,07
|66.715.589
|% 1,90
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6056
|7,6084
|% 0,70
|
|Euro
|8,9673
|8,9743
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,7551
|9,8040
|% 0,26
|
|Frank
|8,2966
|8,3466
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0217
|2,0319
|% 0,67
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-19,00
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.123
|3.201
|-15,68
|
|Yarım
|1.510
|1.548
|-7,58
|
|Çeyrek
|757
|774
|-3,79
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,40
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|-0,87
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 26 kaybederek (% -0.67 ) 1, 232
-
14:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, KRDMD, GUSGR
-
14:31XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 7, 435.00 milyon TL de
-
14:31KAPLM
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 596, 030 adet işlem
-
14:30KAPLM
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 12.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 560, 511 adet işlem