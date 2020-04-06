***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıSUN BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020- 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.03.2020Tescil Tarihi25.03.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su03.04.2020 - 10051Açıklamalar2020 YILI HESAP DÖNEMİ İÇİN BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI OLARAK SUN DENETİM YMM A.Ş. TESCİL VE İLAN EDİLMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834847BIST