***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2020 09:24
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
SUN BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020- 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2020
Tescil Tarihi
25.03.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.04.2020 - 10051
Açıklamalar
2020 YILI HESAP DÖNEMİ İÇİN BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI OLARAK SUN DENETİM YMM A.Ş. TESCİL VE İLAN EDİLMİŞTİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834847
BIST
15:0891.353
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.800,38
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:086,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0450
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:087,3157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0288
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:08357,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 6,97
|Açılış
|: 357,55
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|OSTIM
|1,65
|25.944.327
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.807.669
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.610.994
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.750.867
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.476
|% 9,99
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,92
|18.316.153
|% -7,36
|
|RALYH
|7,44
|1.142.495
|% -7,00
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,70
|427.624.960
|% 2,12
|
|SASA
|9,13
|377.542.623
|% 8,43
|
|PETKM
|3,46
|359.844.304
|% 1,47
|
|THYAO
|9,12
|317.109.260
|% 2,13
|
|PGSUS
|36,24
|254.533.185
|% 8,83
|
|IHLGM
|1,05
|127.877.623
|% 5,00
|
|PETKM
|3,46
|359.844.304
|% 1,47
|
|YKBNK
|1,86
|174.651.186
|% 2,20
|
|GSRAY
|2,20
|195.610.994
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,53
|35.026.864
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2990
|8,3406
|% 0,74
|
|Frank
|6,9005
|6,9420
|% 0,57
|
|Riyal
|1,7958
|1,8048
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|21,15
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,31
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,59
|14,61
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,25
|33,25
|-0,86
|
Seans Raporu
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-
15:17XU100
Endeks 91, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 5, 170.00 milyon TL de
-
15:17DITAS
Yüzde 5.69 oranında artışla 11.70 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 057 adet işlem
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15:16FLAP
Yüzde 5.40 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 919, 059 adet işlem
-
15:14CIMSA
Yüzde 5.80 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 745, 857 adet işlem
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1751, 46 artarak (% 2.07 ) 86, 498