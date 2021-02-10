***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
10.02.2021 11:18
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
GÜZELHİSAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/02/2021
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.12.2020 4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GÜZELHİSAR VERGİ DAİRESİNE BUGÜN 10.02.2021 TARİHİNDE TAHAKKUK ETTİRİLMİŞTİR.
EKİNDEKİ GELİR TABLOSU EKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908822
BIST
11:091.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,88
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.550
11:097,0688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 7,0730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0584
11:098,5770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0060
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5518
11:09418,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,28
|Açılış
|: 418,51
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,39
BIST En Aktif Hisseler11:09
|ERBOS
|66,55
|21.268.046
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|210.788
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|64.518
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,00
|10.267.488
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,98
|2.744.189
|% 9,97
|
|TGSAS
|35,84
|7.942.036
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|67.504
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|290.259
|% -9,97
|
|RODRG
|23,82
|6.392.180
|% -6,73
|
|FRIGO
|28,60
|2.381.642
|% -4,28
|
|KOZAL
|136,20
|459.728.508
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,61
|403.295.562
|% 0,38
|
|GSDHO
|2,82
|402.492.839
|% 6,02
|
|PETKM
|5,25
|325.926.253
|% -0,76
|
|ODAS
|4,17
|200.473.756
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,61
|403.295.562
|% 0,38
|
|GSDHO
|2,82
|402.492.839
|% 6,02
|
|PETKM
|5,25
|325.926.253
|% -0,76
|
|ODAS
|4,17
|200.473.756
|% 0,72
|
|IHLAS
|1,05
|50.786.757
|% -1,87
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0646
|7,0688
|% 0,00
|
|Euro
|8,5722
|8,5770
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,7352
|9,7841
|% -0,00
|
|Frank
|7,8937
|7,9412
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8772
|1,8867
|% -0,07
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|7,88
|
|Altın Gr.
|418
|419
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,02
|
|B. Petrol
|61,07
|61,07
|-0,15
|
Seans Raporu
11:09
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11:23GEDZA
Yüzde 5.74 oranında artışla 40.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 114, 666 adet işlem
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11:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 54 artarak (% 0.40 ) 1, 650
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11:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, GSDHO
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11:21XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 6, 120.00 milyon TL de
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11:17ECZYT
Yüzde 5.36 oranında artışla 44.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 160, 950 adet işlem