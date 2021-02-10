***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteGÜZELHİSAR VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi10/02/2021Açıklamalar01.01.2020 - 31.12.2020 4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GÜZELHİSAR VERGİ DAİRESİNE BUGÜN 10.02.2021 TARİHİNDE TAHAKKUK ETTİRİLMİŞTİR.EKİNDEKİ GELİR TABLOSU EKTEDİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908822BIST