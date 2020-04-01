***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz JMW Jant San.Tic.A.Ş. 01.04.2020 - 15.04.2020 tarihleri arasında üretime ara verecektir. Bu dönemde yıllık izinler kullanılacak ve makina bakımları yapılacaktır.Ülkemizdeki ve dünyadaki pandemik durumun (covit 19) etkisiyle satış ve satınalma süreçlerinde genel duruşlar meydana geldiğinden iştirakimiz bu şekilde karar almıştır.Şirketimiz faaliyetlerine önem arzedecek bir etkisi yoktur.Kamuya saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833820BIST