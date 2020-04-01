***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2020 14:36
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz JMW Jant San.Tic.A.Ş. 01.04.2020 - 15.04.2020 tarihleri arasında üretime ara verecektir. Bu dönemde yıllık izinler kullanılacak ve makina bakımları yapılacaktır.
Ülkemizdeki ve dünyadaki pandemik durumun (covit 19) etkisiyle satış ve satınalma süreçlerinde genel duruşlar meydana geldiğinden iştirakimiz bu şekilde karar almıştır.
Şirketimiz faaliyetlerine önem arzedecek bir etkisi yoktur.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833820
BIST
15:5588.674
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -969,74
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
15:556,6720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0570
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6784
En Düşük
6,6108
15:557,2917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
15:55340,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 4,51
|Açılış
|: 340,28
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.609.267
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|RTALB
|5,13
|13.673.045
|% -10,00
|
|BURVA
|11,68
|109.735
|% -9,95
|
|MTRYO
|3,13
|19.274.342
|% -9,80
|
|GEDIK
|17,35
|15.321.466
|% -9,11
|
|PEKGY
|2,46
|24.831.197
|% -8,89
|
|THYAO
|8,99
|634.521.998
|% -0,88
|
|ASELS
|22,86
|631.504.406
|% -3,14
|
|SASA
|8,38
|557.182.035
|% -4,45
|
|GARAN
|7,86
|506.976.490
|% -3,32
|
|TUPRS
|78,50
|417.937.120
|% 3,97
|
|IHLGM
|1,06
|241.376.388
|% 0,95
|
|ODAS
|1,37
|226.507.868
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,52
|77.630.905
|% 1,96
|
|KRDMD
|1,93
|280.400.047
|% 1,58
|
|PETKM
|3,33
|403.793.349
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2425
|8,2839
|% 0,66
|
|Frank
|6,8771
|6,9185
|% 0,34
|
|Riyal
|1,7678
|1,7766
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.586
|7,39
|
|Altın Gr.
|340
|340
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|25,20
|25,20
|-1,15
|
Seans Raporu
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16:12OYAYO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -941, 61 kaybederek (% -1.11 ) 83, 913
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16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMELK, MEGAP, MEMSA, EKIZ, MEGAP, DARDL, EGCYO, UFUK, ALYAG