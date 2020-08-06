***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.08.2020 11:06
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Genel Müdürlük Makamını vekaleten yürüten Çağlayan Seven'in asaleten ataması yapılmıştır.
Pazarlama Satış Direktörlüğüne Tamer Çerçioğlu , Operasyonlar Direktörlüğüne Murat Dönmez, Tasarım Merkezi Direktörlüğüne Muammer Atçeter getirilmiştir.
Genel Koordinatör olarak da Ata Caner Çerçioğlu atanmıştır.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865604
BIST
16:591.048
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BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|33.809.490
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.096.484
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.881.398
|% 9,97
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|GLRYH
|16,58
|51.449.191
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.443.272
|% 9,91
|
|ALCAR
|71,10
|4.690.543
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.877.663
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.199.812
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.199.689
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.581
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,93
|2.132.069.781
|% -7,66
|
|GARAN
|6,53
|1.272.921.783
|% -3,69
|
|SISE
|5,89
|1.013.011.584
|% -5,61
|
|AKBNK
|4,75
|1.010.721.191
|% -5,38
|
|ASELS
|15,67
|920.703.877
|% -6,95
|
|EKGYO
|1,93
|2.132.069.781
|% -7,66
|
|ODAS
|2,15
|564.781.503
|% -8,12
|
|YKBNK
|2,05
|455.613.009
|% -2,84
|
|AKBNK
|4,75
|1.010.721.191
|% -5,38
|
|TRKCM
|3,77
|758.274.870
|% -4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5427
|9,5905
|% 3,58
|
|Frank
|7,9517
|7,9996
|% 2,93
|
|Riyal
|1,9307
|1,9404
|% 3,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.064
|2.064
|25,98
|
|Altın Gr.
|483
|483
|21,71
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.339
|244,50
|
|Tam
|3.299
|3.455
|271,30
|
|Yarım
|1.601
|1.674
|120,20
|
|Çeyrek
|803
|842
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|28,28
|28,31
|1,34
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,51
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|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
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