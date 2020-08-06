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***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.08.2020 11:06
GÜNCEL HABERLER



***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Genel Müdürlük Makamını vekaleten yürüten Çağlayan Seven'in asaleten ataması yapılmıştır.
Pazarlama Satış Direktörlüğüne Tamer Çerçioğlu , Operasyonlar Direktörlüğüne Murat Dönmez, Tasarım Merkezi Direktörlüğüne Muammer Atçeter getirilmiştir.
Genel Koordinatör olarak da Ata Caner Çerçioğlu atanmıştır.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865604


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Altın Gr. 483 483 21,71  
Cumhuriyet 3.203 3.339 244,50  
Tam 3.299 3.455 271,30  
Yarım 1.601 1.674 120,20  
Çeyrek 803 842 64,00  
Gümüş.Ons 28,28 28,31 1,34  
Gümüş Gr. 6,62 6,62 0,51  
B. Petrol 45,59 45,59 0,40  
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