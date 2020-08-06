***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Genel Müdürlük Makamını vekaleten yürüten Çağlayan Seven'in asaleten ataması yapılmıştır.Pazarlama Satış Direktörlüğüne Tamer Çerçioğlu , Operasyonlar Direktörlüğüne Murat Dönmez, Tasarım Merkezi Direktörlüğüne Muammer Atçeter getirilmiştir.Genel Koordinatör olarak da Ata Caner Çerçioğlu atanmıştır.Kamuya saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865604BIST