***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır.İştirakimiz Jmw Jant San.ve Tic.A.Ş. 20.10.2021 tarihinde yapacağı Olağanüstü Genel Kurul da sermayesini 61.020.000.TL'sından 21.000.000.TL sı nakit artırarak 82.020.000.TL'sına çıkaracaktır.Artırılan sermayedeki paya Jantsa'nın %50 ile 1.050.000 adet 10.500.000.TL'lik hisse ile katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Diğer %50 lik kısma İştirakin İtalyan Ortağı MW Italia S.R.L katılacaktır.Ortaklık hisse payımız %49,9975 den %49,9982 çıkacak ve payımıza düşen nakit sermaye artışı için 10.500.000.TL 22.10.2021 tarihine kadar iştirakimize ödenecektir.İştirakimizdeki nakit sermaye artışı olan 21.000.000.TL kapasite artışı için devam eden ilave hat yatırımında kullanılacaktır.Binek oto ve hafif ticari araç jant üretim kapasitesi ilave hat ile birlikte 1.500.000.adetten 3.000.000.adete çıkması planlanmıştır.2022 yılı 2.yarısında devreye alınması öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971342BIST