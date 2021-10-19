***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2021 11:00
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır.
İştirakimiz Jmw Jant San.ve Tic.A.Ş. 20.10.2021 tarihinde yapacağı Olağanüstü Genel Kurul da sermayesini 61.020.000.TL'sından 21.000.000.TL sı nakit artırarak 82.020.000.TL'sına çıkaracaktır.
Artırılan sermayedeki paya Jantsa'nın %50 ile 1.050.000 adet 10.500.000.TL'lik hisse ile katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Diğer %50 lik kısma İştirakin İtalyan Ortağı MW Italia S.R.L katılacaktır.
Ortaklık hisse payımız %49,9975 den %49,9982 çıkacak ve payımıza düşen nakit sermaye artışı için 10.500.000.TL 22.10.2021 tarihine kadar iştirakimize ödenecektir.
İştirakimizdeki nakit sermaye artışı olan 21.000.000.TL kapasite artışı için devam eden ilave hat yatırımında kullanılacaktır.
Binek oto ve hafif ticari araç jant üretim kapasitesi ilave hat ile birlikte 1.500.000.adetten 3.000.000.adete çıkması planlanmıştır.
2022 yılı 2.yarısında devreye alınması öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971342
BIST
15:461.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 14,85
|Açılış
|: 1.424
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|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
15:469,3272
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|: -0,04%
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|Açılış
|: 9,3130
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|Önceki Kapanış
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9,2669
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|Önceki Kapanış
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|: 529,81
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535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler15:46
|FADE
|8,69
|67.598.323
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.167.552
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.025.329
|% 9,97
|
|MERIT
|35,18
|77.163.988
|% 9,80
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,92
|116.602.101
|% -8,23
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|60.740.121
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,73
|41.759.231
|% -4,18
|
|GARAN
|9,05
|1.346.277.179
|% 2,84
|
|THYAO
|14,38
|746.743.730
|% -1,30
|
|FROTO
|171,30
|734.469.810
|% 2,94
|
|KRDMD
|7,25
|568.206.706
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,42
|461.262.988
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,92
|423.476.309
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|461.262.988
|% 2,98
|
|GARAN
|9,05
|1.346.277.179
|% 2,84
|
|KRDMD
|7,25
|568.206.706
|% 0,69
|
|AKBNK
|5,22
|394.435.419
|% 2,76
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3204
|9,3272
|% -0,04
|
|Euro
|10,8597
|10,8680
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,8352
|12,8995
|% 0,43
|
|Frank
|10,0876
|10,1484
|% 0,22
|
|Riyal
|2,4767
|2,4891
|% -0,19
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|16,44
|
|Altın Gr.
|533
|533
|3,33
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.508
|3.596
|23,45
|
|Yarım
|1.695
|1.739
|11,34
|
|Çeyrek
|850
|870
|5,67
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|0,22
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|0,53
|