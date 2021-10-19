Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.10.2021 11:00



***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır.
İştirakimiz Jmw Jant San.ve Tic.A.Ş.  20.10.2021 tarihinde yapacağı Olağanüstü Genel Kurul da sermayesini 61.020.000.TL'sından 21.000.000.TL sı nakit artırarak 82.020.000.TL'sına çıkaracaktır.
Artırılan sermayedeki paya Jantsa'nın %50 ile 1.050.000 adet 10.500.000.TL'lik hisse ile katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Diğer %50 lik kısma İştirakin İtalyan Ortağı MW Italia S.R.L katılacaktır.
Ortaklık hisse payımız %49,9975 den %49,9982 çıkacak ve payımıza düşen nakit sermaye artışı için 10.500.000.TL 22.10.2021 tarihine kadar iştirakimize ödenecektir.
İştirakimizdeki nakit sermaye artışı olan 21.000.000.TL kapasite artışı için devam eden ilave hat yatırımında kullanılacaktır.
Binek oto ve hafif ticari araç jant üretim kapasitesi ilave hat ile birlikte 1.500.000.adetten 3.000.000.adete çıkması planlanmıştır.
              
2022 yılı 2.yarısında devreye alınması öngörülmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971342


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:461.433
Değişim :  1,05% |  14,85
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.435 En Düşük
1.424
BIST En Aktif Hisseler15:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FADE 8,69 67.598.323 % 10,00  
PRKAB 18,92 51.167.552 % 10,00  
DOBUR 32,64 5.025.329 % 9,97  
MERIT 35,18 77.163.988 % 9,80  
KSTUR 289,90 828.473 % 9,35  
daha fazla
15:46 Alış Satış %  
Dolar 9,3204 9,3272 % -0,04  
Euro 10,8597 10,8680 % 0,16  
Sterlin 12,8352 12,8995 % 0,43  
Frank 10,0876 10,1484 % 0,22  
Riyal 2,4767 2,4891 % -0,19  
daha fazla
15:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 16,44  
Altın Gr. 533 533 3,33  
Cumhuriyet 3.524 3.577 23,00  
Tam 3.508 3.596 23,45  
Yarım 1.695 1.739 11,34  
Çeyrek 850 870 5,67  
Gümüş.Ons 24,01 24,04 0,83  
Gümüş Gr. 7,18 7,19 0,22  
B. Petrol 84,86 84,86 0,53  
Seans Raporu 15:46
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru