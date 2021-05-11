***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.05.2021 10:59
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 8824500 TRY 8824500 TRY 10 OY KULLANMA VE YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERME İşlem Görmüyor
B Hamiline 79420500 TRY 79420500 TRY 90 YOKTUR İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936133
BIST
13:581.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,33
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.442
13:588,2898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0176
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
13:5810,1208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0824
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1437
En Düşük
10,0247
13:58490,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,93
|Açılış
|: 490,43
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler13:56
|CEMAS
|1,32
|158.576.780
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|146.240.007
|% 9,82
|
|ISGSY
|17,70
|19.730.811
|% 9,53
|
|INVEO
|143,80
|117.869.191
|% 8,94
|
|SONME
|30,78
|2.427.523
|% 7,62
|
|VAKFN
|12,60
|102.016.332
|% -9,94
|
|JANTS
|71,40
|182.347.933
|% -7,15
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|DIRIT
|5,41
|151.294
|% -6,72
|
|KSTUR
|305,00
|569.794
|% -5,89
|
|KRDMD
|8,77
|831.910.088
|% 0,69
|
|KOZAL
|130,60
|751.976.235
|% 1,63
|
|THYAO
|13,36
|687.134.568
|% -0,07
|
|PETKM
|6,73
|685.015.915
|% 1,82
|
|GARAN
|7,69
|540.689.245
|% -1,79
|
|CEMAS
|1,32
|158.576.780
|% 10,00
|
|PETKM
|6,73
|685.015.915
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,88
|191.679.194
|% -2,08
|
|KRDMD
|8,77
|831.910.088
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,12
|150.154.503
|% -1,40
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2852
|8,2902
|% 0,22
|
|Euro
|10,0987
|10,1058
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,6748
|11,7333
|% 0,23
|
|Frank
|9,1468
|9,2019
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2028
|2,2138
|% 0,12
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|5,23
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,17
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,54
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|67,73
|67,73
|-0,59
|