***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 8824500 TRY 8824500 TRY 10 OY KULLANMA VE YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERME İşlem GörmüyorB Hamiline 79420500 TRY 79420500 TRY 90 YOKTUR İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936133BIST