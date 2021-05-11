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***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.05.2021 10:59



***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 8824500 TRY 8824500 TRY 10 OY KULLANMA VE YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERME İşlem Görmüyor
B Hamiline 79420500 TRY 79420500 TRY 90 YOKTUR İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936133


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BIST En Aktif Hisseler13:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,32 158.576.780 % 10,00  
CANTE 5,59 146.240.007 % 9,82  
ISGSY 17,70 19.730.811 % 9,53  
INVEO 143,80 117.869.191 % 8,94  
SONME 30,78 2.427.523 % 7,62  
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13:56 Alış Satış %  
Dolar 8,2852 8,2902 % 0,22  
Euro 10,0987 10,1058 % 0,67  
Sterlin 11,6748 11,7333 % 0,23  
Frank 9,1468 9,2019 % 0,03  
Riyal 2,2028 2,2138 % 0,12  
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13:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.842 5,23  
Altın Gr. 491 491 2,17  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,51 27,54 0,21  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 0,06  
B. Petrol 67,73 67,73 -0,59  
Seans Raporu 13:56
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