***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.10.2021 10:10
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
JMW JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HAFİF TİCARİ VE BİNEK OTO JANT İMALATI 82020000 41008500 TRY 49,99 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971862
BIST
09:551.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,65
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.456
En Düşük
1.456
09:559,6177
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1176
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6208
En Düşük
9,4804
09:5511,2010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1212
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2106
En Düşük
11,0404
09:55551,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 6,49
|Açılış
|: 552,11
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
552,56
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler09:55
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,80
|6.033.037
|% 6,87
|
|ANGEN
|25,88
|7.276.162
|% 4,61
|
|QNBFL
|66,45
|21.729
|% 3,59
|
|FADE
|8,10
|3.153.314
|% -5,81
|
|MERIT
|25,60
|278.682
|% -2,96
|
|ATEKS
|30,02
|28.279
|% -2,47
|
|OLMK
|7,52
|126.509
|% -2,34
|
|ERSU
|4,48
|127.546
|% -1,97
|
|GARAN
|9,03
|21.406.057
|% 0,44
|
|THYAO
|14,01
|9.210.959
|% 0,29
|
|KOZAL
|101,60
|9.203.944
|% 1,65
|
|SISE
|8,37
|7.323.281
|% 0,12
|
|ANGEN
|25,88
|7.276.162
|% 4,61
|
|GARAN
|9,03
|21.406.057
|% 0,44
|
|HLGYO
|2,80
|6.033.037
|% 6,87
|
|ALMAD
|1,42
|2.342.445
|% -1,39
|
|EKGYO
|1,94
|2.885.896
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|1.282.097
|% -0,71
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6115
|9,6177
|% 1,24
|
|Euro
|11,1910
|11,2010
|% 1,09
|
|Sterlin
|13,1627
|13,2287
|% 0,64
|
|Frank
|10,3903
|10,4529
|% 0,72
|
|Riyal
|2,5438
|2,5565
|% 0,62
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,35
|
|Altın Gr.
|552
|552
|6,89
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,09
|
|B. Petrol
|83,97
|83,97
|-0,64
|