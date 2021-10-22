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***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.10.2021 10:10



***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
JMW JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HAFİF TİCARİ VE BİNEK OTO JANT İMALATI 82020000 41008500 TRY 49,99 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971862


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BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SERVE 15,74 121.387 % 9,99  
COSMO 11,68 60.444 % 9,98  
HLGYO 2,80 6.033.037 % 6,87  
ANGEN 25,88 7.276.162 % 4,61  
QNBFL 66,45 21.729 % 3,59  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 9,6115 9,6177 % 1,24  
Euro 11,1910 11,2010 % 1,09  
Sterlin 13,1627 13,2287 % 0,64  
Frank 10,3903 10,4529 % 0,72  
Riyal 2,5438 2,5565 % 0,62  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 9,35  
Altın Gr. 552 552 6,89  
Cumhuriyet 3.570 3.624 70,00  
Tam 3.551 3.640 69,48  
Yarım 1.716 1.761 33,61  
Çeyrek 861 880 16,80  
Gümüş.Ons 24,28 24,30 0,13  
Gümüş Gr. 7,47 7,48 0,09  
B. Petrol 83,97 83,97 -0,64  
Seans Raporu 09:55
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