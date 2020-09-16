***JANTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.09.2020 12:48
***JANTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 16.09.2020
İlgili Şirketler JANTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ercan Çerçioğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875268
BIST
14:281.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.114
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|Önceki Kapanış
|: 1.111
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1.117
En Düşük
1.111
14:287,4948
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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474,46
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler14:28
|VAKFN
|4,00
|14.485.602
|% 1.155,91
|
|AKMGY
|46,44
|10.336.396
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|4.888.893
|% 10,00
|
|YBTAS
|12.261,90
|719.782
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|9.767.349
|% 10,00
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|LKMNH
|12,07
|31.688.478
|% -9,59
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|BASCM
|4,70
|190.097
|% -6,19
|
|NUGYO
|9,83
|59.361.128
|% -6,11
|
|SASA
|16,94
|531.882.392
|% 4,12
|
|PETKM
|4,37
|421.886.039
|% -0,68
|
|KRDMD
|3,13
|415.980.647
|% 0,64
|
|SISE
|6,42
|367.819.664
|% 1,10
|
|ECILC
|6,96
|236.524.359
|% 1,02
|
|IHLAS
|1,08
|166.932.190
|% 2,86
|
|KRDMD
|3,13
|415.980.647
|% 0,64
|
|PETKM
|4,37
|421.886.039
|% -0,68
|
|EKGYO
|1,81
|155.800.990
|% 0,00
|
|ADESE
|2,17
|168.904.155
|% 2,36
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4929
|7,4948
|% 0,07
|
|Euro
|8,8921
|8,8995
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,6895
|9,7381
|% 0,64
|
|Frank
|8,2372
|8,2868
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9916
|2,0016
|% 0,01
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|10,36
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.183
|20,00
|
|Tam
|3.122
|3.199
|19,72
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|9,54
|
|Çeyrek
|757
|774
|4,77
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,42
|41,42
|0,89
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