***JCRAV* *BOSSA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.08.2022 15:11
***JCRAV******BOSSA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [BOSSA]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055414
BIST
16:072.822
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -35,22
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:0717,9651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:0718,2439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0100
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
16:071.025,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,43
|Açılış
|: 1.025,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:07
|CMBTN
|264,30
|54.222.457
|% 9,99
|
|INTEM
|88,15
|11.434.955
|% 9,98
|
|TRCAS
|12,78
|56.762.919
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|351.609.954
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|175.968.619
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.912.741
|% -9,94
|
|DERIM
|6,35
|32.356.566
|% -7,97
|
|ATEKS
|44,72
|23.781.892
|% -7,18
|
|THYAO
|63,65
|5.622.931.192
|% 0,08
|
|TUPRS
|295,30
|3.956.143.666
|% 2,71
|
|YKBNK
|5,33
|2.119.664.727
|% -2,74
|
|AKBNK
|10,14
|1.961.736.147
|% -0,78
|
|GARAN
|18,24
|1.689.394.091
|% -0,33
|
|YKBNK
|5,33
|2.119.664.727
|% -2,74
|
|EKGYO
|3,46
|1.135.569.531
|% -1,70
|
|TSKB
|3,73
|1.149.416.216
|% 6,27
|
|KARSN
|7,50
|1.613.495.634
|% 4,75
|
|ISCTR
|5,95
|1.181.295.986
|% -1,00
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9606
|17,9651
|% 0,04
|
|Euro
|18,2326
|18,2439
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,5976
|21,7059
|% 0,04
|
|Frank
|18,8441
|18,9576
|% -0,32
|
|Riyal
|4,7705
|4,7944
|% 0,03
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,96
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.956
|-8,00
|
|Tam
|6.888
|6.940
|-16,00
|
|Yarım
|3.356
|3.393
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.696
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,14
|
|B. Petrol
|94,73
|94,73
|-0,37
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:22MIPAZ
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 802, 829 adet işlem
-
16:21OBASE
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 16.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 286, 727 adet işlem
-
16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 91 kaybederek (% -1.11 ) 2, 493
-
16:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, BRKO, ALMAD, CMBTN, TRCAS, INTEM
-
16:20
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MANAS, AGHOL, GZNMI